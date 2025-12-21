北捷連續攻擊》帶躲更衣室、掃把守門…多店伸援守護

表格

社群網站threads上一名女網友，前晚下班到誠品南西店買手機殼時，遭遇凶嫌張文隨機殺人，她回憶，發覺群眾開始狂衝上手扶梯，她跟著往上衝，一度與嫌犯僅有一階電扶梯之隔，恐懼讓腦袋一片空白，所幸店內女服飾店員招手，迅速引導大家躲進更衣室，更在危急時刻留在外面安撫群眾「不用擔心」並直接鎖門，她由衷感謝店員救命之恩，直呼對方「超級無敵帥」。

另有一名媽媽分享，當時在店內聽聞歹徒殺人，帶著兒子狂奔逃命，在二樓遇到餐廳業者伸援手，讓母子倆進店躲避，店員還抵住大門；此外，另有店家讓民眾進店躲避，店員還拿著掃把守在門口。

阻凶遇害 爭取上千萬撫卹

台北市長蔣萬安表示，對於第一時間欲阻止凶嫌遇害的余姓男子，市府會給予北捷保險五百萬元，並依據「台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例」從優從寬給予撫卹最高六百萬元；此外，犯罪被害人保護協會將協助申請被害補償金一八〇萬元。北市法務局長連堂凱說，會幫民眾爭取最高一二八〇萬元的金額，但法條仍須釐清。

五十七歲余男住在桃園市龍潭區，桃園市長張善政昨午與中壢仁海宮董事長王介禧商討後，廟方將捐助二百萬元，關懷這次事件中的死傷者及其家屬。

