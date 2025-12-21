北捷連續攻擊》孤狼犯案 未曾對社會表達主張

張文的社群媒體照片。（民眾提供）

遭軍方汰除2年 和家人斷聯

台北市警察局長李西河表示，警方完整調閱監視畫面清查行蹤及其網路空間活動，確認隨機殺人凶嫌張文（見圖，民眾提供）全程單獨犯案，未發現任何共犯，以及未曾在現實或網路世界，對社會表達任何思想、言論或主張，初步研判為個人行為。

不過據了解，張男父母向警方表示，張男兩年前在軍中因為飲酒遭汰除後，幾乎未再與家人聯絡，在高雄工作的張男哥哥也說，五年沒跟弟弟聯絡；警方分析認為，張男遭軍方汰除後疑個性丕變，呈現自我封閉傾向，不排除成為他後來犯大案的潛在因素。

請繼續往下閱讀...

至於警方專案小組追查其金流、健保等資料，發現張男兩年內沒有就醫紀錄，之前曾任職一家保全公司，任滿一年就離職，目前持續清查他有無存款及其經濟來源，釐清犯案動機。

不是黑幫、非列管人口

另一方面，桃園警方查明，張男非列管黑幫成員，也不是列管治安疑慮人口，張父是工程師、母親是工廠會計，家境還算不錯，張父對孩子管教嚴格，但張文個性叛逆，難以接受，與家人關係疏離；張文為空軍二兵退伍，軍中專長為步槍兵，他對槍械、軍備有興趣，可能是他利用煙霧彈等行凶的原因之一。

家境不差 父管教嚴格

張文曾就讀桃園市永平工商餐飲科建教合作班，畢業後未繼續升學；郭姓同學說，張的個性內向孤僻，但遇到同學有困難時會幫忙，當時未出現明顯偏差行為。張文的社群媒體照片，外型陽光與一般年輕男生無異。

高職畢業 成績佳熱心公益

永平工商表示，學校有與「張文」同名的畢業生，無從查證是否為犯案者，該校畢業的張文學業平均都在八十五分以上，期間行為良好、熱心公益，有四次小功、廿五次嘉獎，無曠課紀錄。至於張男被檢方發布妨害兵役通緝，被告死亡將簽結不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法