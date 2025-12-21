為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊》作案計劃書曝光 批鄭捷模式等於自尋死路

    2025/12/21 05:30 記者劉慶侯／台北報導
    張文昨日下午先在北捷投擲煙霧彈和汽油彈。（本報合成照）

    張文昨日下午先在北捷投擲煙霧彈和汽油彈。（本報合成照）

    ２個月前開始計劃犯案

    偵辦「北捷連續攻擊案」台北市警專案小組，追出凶嫌張文存在雲端上的「作案計劃書」，查知他是生存遊戲的玩家，從十月上旬開始策劃犯案，自學製汽油彈，並從網路店商買來「仿軍用級金屬煙霧手榴彈（M18 SMOKE GRENADE），簡稱為「 SG仿真版煙霧彈」一顆市價約六五〇元至九百元，以及面罩等各項配備。

    此外，張男犯案前大量瀏覽和紀錄有關 「北捷鄭捷的隨機殺人案件」相關資訊，意在詳研鄭捷的犯行手法，但並未完全模仿，因為他認為鄭捷在捷運的封閉式車廂內作案，根本無法逃逸，等於是自尋死路，所以選擇在北車外、捷運站外作案，方便趁亂脫身。不過目前未發覺他犯下大案的明確動機，初步認為他是一名模仿犯（copy cat），想效法鄭捷製造社會驚恐、引發注意。

    作案時序9成符合計劃

    據悉，警方查獲的張文筆記型電腦，已被他在租住處內焚毀，想要恢復硬碟還得花費時日，警方因此先從張男存在雲端上的內容進行調查。

    警方解析他的作案計劃書內容，發覺百分之九十以上，都符合張男十九日行動的軌跡和作案時序，只是後來進入南京西路誠品大樓後，有可能脫身計劃出錯，臨時出現他事前未計算到的變化或意外，或發覺警方已從大樓下方往上圍捕，逃脫路線被切斷，終致墜樓死亡。

    研究鄭捷手法 選開放空間

    警方調查認為，張文與鄭捷對比，動機、地點選擇乃至「孤狼」等特質，均高度相似，兩人皆被身邊人認為個性孤僻、與家庭關係疏離；鄭捷案發前被大學退學，沉迷電玩，張文則被軍方勒退，擔任保全又適應不良，二人都缺乏現實中穩固的人際支持網絡，內心壓抑的結果，導向以極端暴力方式進行社會「宣示」。

