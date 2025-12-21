北捷連續攻擊》原想再犯更大案 凶手布陣逃／5度變裝、事先勘查、老巢存數十顆汽油彈…

誠品南西店有民眾自發前往獻花、哀悼。（中央社）

廿七歲男子張文前晚在台北捷運等處隨機殺人釀四死十一傷，最後進入誠品南西店後墜樓死亡。資深刑警認為，張文犯案前先勘查地形、藏處從租住地移轉至附近商旅、犯案過程多次變裝、還有數十顆汽油及煙霧彈未攜出、選擇開放空間犯案等情，顯示他完成十九日行動後打算脫離現場，接下來想再犯下規模更大的犯行。

擁35汽油彈、24煙霧彈、13刀

據清查，張文共準備了卅五顆汽油彈、廿四顆煙霧彈、十三把刀，行動時留下相當的量在商旅，若他打算犯後尋死，應一次「帶足」儘可能全部使用，但他只帶出及使用一部分，顯然還有第二步打算。

回商旅補充彈藥 未全部攜出

十九日當天他依事前規劃，到北車捷運站先丟煙霧彈製造「煙霧」，想讓人不知他真正要做什麼，因有民眾奮勇欲壓制他，遭他殺害，否則不確定他打算在第一個點就殺人，且其很快變裝，混入群眾中離開，先回商旅補充「彈藥」。之後轉往人潮更多的捷運中山站外與誠品南西店，在此處仍在大馬路上丟煙霧彈轉移週遭民眾注意力，隨後跑向人群連續隨機砍人

資深刑警指出，這是一起計劃性犯案，且除了煙霧彈、汽油彈，還買防毒面具、雨衣、帽子、戰術背心、護膝護具等裝備和便於五度變裝用，並擬好在犯案過程中，邊犯案邊變裝，以此做為他在人群中消失、自認為完美的逃脫計劃。

張犯案前就曾勘查犯案地點與路線，但他跑進誠品南西店後，疑在此時出現他未計算到的漏洞，最後墜樓中止他以社會為目標的攻擊行動。

沒想尋死 傷勢可推測想逃否

法醫高大成也認為，張男事前準備周全，後來可能現場人多難逃，加上被追補才墜樓。高分析，可從張的傷勢推測，墜樓如果撞到頭可能自殺，若是腳部或下半身骨折，可能還想逃跑。

台北捷運連續攻擊事件釀4死11傷，北車事發地設置悼念空間，持續有民眾帶著鮮花及卡片到場致意。（中央社）

