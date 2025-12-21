為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    隨機攻擊事件 全國震驚 民眾焦慮 衛福部關懷 全民3次 免費心理諮商

    2025/12/21 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    民眾帶著鮮花及卡片到攻擊事件現場，悼念無辜死者。（記者塗建榮攝）

    捷運台北車站與中山站前天發生隨機傷人事件，震驚社會，不少民眾心中留下陰影，出現焦慮、不安甚至恐慌等情緒反應。衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，相關心理健康支持機制已於第一時間啟動，將針對此次事件提供每人三次免費心理諮商服務，不限年齡、從寬認定，盼協助民眾穩定情緒、降低心理衝擊。

    不限年齡、從寬認定 降低心理衝擊

    陳柏熹指出，事件發生後，台北市社區心理衛生中心已即刻介入，主動關懷傷者及家屬，提供必要的心理支持與情緒安撫，衛福部也同步開放心理諮商資源，並協調地方政府擴大服務量能，讓更多因事件受到影響的民眾能及時獲得協助。

    他說明，心理支持措施將比照「青壯世代心理健康支持方案」，開放民眾使用三次免費心理諮商，不設年齡限制，並從寬認定，只要民眾主觀陳述自身因北捷傷人事件而出現心理困擾，即可使用相關服務，無須提出證明或經過額外資格審核。

    實施至明年底 也可撥安心專線求助

    免費心理諮商預計實施至二〇二六年底，避免僅短期開放，讓有需要的民眾錯失求助時機。陳柏熹表示，衛福部已事前與地方政府完成溝通，相關服務已有既定預算支應，心理健康支持措施可望穩定、持續推動。

    衛福部也提醒，民眾若出現明顯情緒困擾，可撥打廿四小時「一九二五安心專線」，或就近洽詢各地社區心理衛生中心；若情緒問題持續難以排解，建議及早尋求精神醫療或心理專業機構協助，以免影響日常生活與身心健康。

