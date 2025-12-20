為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    偽造鍾文智簽到 1副所長戶頭逾千萬不明金流聲押

    2025/12/20 05:30 記者陳彩玲、鄭景議／台北報導
    已調往信義分局三張犁派出所的前福德派出所副所長李俊良。（記者王定傳攝）

    台北市警信義分局三張犁派出所副所長李俊良，涉於擔任福德派出所副所長期間，協助連一鮑魚前老闆鍾文智偽造報到簽名，且戶頭有千萬不明金流，由於李員對資金來源交代不清，手機又有刪除訊息跡象，台北地檢署認定李男有滅證、串供之虞，依圖利、財產來源不明、偽造文書等罪嫌，向法院聲押禁見。

    鍾文智友人、帳房葉仲清，則涉幫鍾文智行賄警官，他坦承有協助送錢給李俊良，但辯稱不了解目的為何，同樣遭聲押。福德派出所現任兩名副所長古志銘、梁思強疑與李男共謀，被依涉犯圖利罪各諭知卅萬元交保，並限制出境、出海；李妻黃鈺婷原為證人，但因帳戶有不明金流，改列財產來源不明被告，檢方諭知五十萬元交保、限制出境出海及實施科技監控。

    昨凌晨，古志銘步出法警室時，媒體上前拍攝、追問是否協助代簽，未料古男的兒子突擋住鏡頭，還伸手試圖搶走媒體攝影器材，不斷動手拉扯，記者一邊保護器材、一邊怒斥「你幹嘛！」就連親友欲將古兒拉離現場，他仍不罷手，直到法警遏止「不要動手」，古兒才高舉雙手，擺出投降姿勢，與親友往北檢門口走去。

    全案源自二〇二一年，鍾文智因炒作歐聖等多檔TDR案，一審遭判十八年徒刑，法官當時命他繳交三千萬元保金，每周一、四、六至派出所報到；二審於二〇二三年五月改判十七年六月徒刑。檢調警查出，法院審理期間，鍾文智未如時到派出所報到，有時明明在外地，卻出現簽到記錄，警方進而查出李、古、梁三人涉協助代簽。

    信義警分局昨日火速召開人評會，決議三名副所長全部拔除副所長職務，調至分局警備隊；李俊良將待法院裁定聲押結果，如獲准將即報請停職。

