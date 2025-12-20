為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    假炒房吸金8億害千餘人 首謀求刑17年

    2025/12/20 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    國磐公司負責人秦朝添。（取自臉書）

    國磐公司負責人秦朝添。（取自臉書）

    國磐資產公司負責人秦朝添涉嫌以「集結眾人之力，一起來炒房」當幌子，向投資人謊稱只要加入炒房行列，每年可賺逾九％的高收益，吸引一千兩百廿三人捧著七億九千八百多萬元加入，一場在高雄舉辦的說明會中，員警臥底喬裝成投資民眾潛入，取得投資情報後，順利破獲違法吸金案，秦男遭檢方依違反銀行法等罪起訴，並向法院請求重判十七年徒刑、併科罰金五千萬元。

    檢方指出，秦朝添（四十八歲）成立資產公司，對外宣稱向民間集資，待借得資金後，將用於投資不動產交易，公司會給投資人高於銀行定存利率的報酬，投入金額越高，配發的利息越高，最高可拿九．五％。

    由於秦男給投資人一個漂亮遠景，加上國內房價確實一再飆漲，吸引一千兩百廿三人捧著七億九千八百多萬元加入，但手法其實與「龐式騙局」無異，是用後期投資人投入的款項，挪來當成前期投資人的收益。

    去年九月廿三日晚間，國磐高雄分公司舉辦說明會招攬投資者時，刑事局南部打擊犯罪中心員警臥底喬裝成投資民眾潛入，當場收到國磐發送到手機裡的投資方案，報請高雄地檢署指揮偵辦。

    今年八月起兵分多路前往高雄、台中及北市等地共十七處執行搜索，當場查扣現金七十萬元、奧迪TT跑車、賓士GT跑車及BMW跑車各一輛，以及大批香奈兒、卡地亞等精品包及手表。

    秦男和六名公司幹部落網後否認犯行，辯稱從事民間借貸業務不用取得相關許可即可經營。但檢方發現，秦男過去就曾設計過類似投資方案被查辦，將七名被告起訴。

    國磐公司負責人秦朝添違法吸金，賓士GT跑車遭查扣，行政執行署以二八〇萬元拍出。（民眾提供）

    國磐公司負責人秦朝添違法吸金，賓士GT跑車遭查扣，行政執行署以二八〇萬元拍出。（民眾提供）

