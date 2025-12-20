為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    恐怖！開車撞鄰居再刺死 打電話自首拚減刑

    2025/12/20 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    現場遺留一把水果刀。（警方提供）

    現場遺留一把水果刀。（警方提供）

    若輕判 受害家屬難接受

    南投縣名間鄉五十一歲黃姓男子，懷恨六十五歲蕭姓鄰居報警檢舉他深夜放鞭炮、大聲播音樂，昨日在蕭男門外埋伏，開車衝撞騎機車外出的蕭男，再持預藏的水果刀刺殺，致蕭男傷重身亡，黃男行凶後自行打電話報案自首。蕭男的兒女表示，黃男殺人後自首是想換減刑，絕對無法接受他被司法輕判。

    暗夜噪音糾紛 互看不爽

    住名間鄉東湖村的黃姓男子，晚間常聽到鄰居蕭姓男子住的透天厝頂樓，發出「叩叩叩」的聲響，懷疑是蕭姓鄰居故意針對他製造噪音，近半年常常在深夜大聲播放藍芽音樂、放鞭炮反制，黃、蕭兩人因而發生爭執，蕭男後來因不堪噪音干擾，曾打電話報警檢舉，警方也有到場了解和勸導。黃男對蕭男報警之舉懷恨在心，決定採取報復行動。

    昨日上午七時多，黃男預藏兩把水果刀，先開車到蕭男家外埋伏，看到蕭男騎機車準備外出，即發動車子衝撞蕭男，蕭男倒地後，黃男衝出持水果刀刺殺蕭男數刀，看到蕭男滿身是血後，隨即打一一〇報案表示自己殺人。警方火速通報消防局出動救護車，將蕭男送醫急救，但仍宣告不治。

    蕭姓男子育有一子三女，與妻子、兒子、媳婦和大女兒同住，其兒女對父親被惡鄰刺死一事大感痛心，認為黃男殺人後打電話自首是想換減刑，全家人無法接受接受黃男因自首減刑獲輕判，希望司法能為被害者主持公道。

    律師：假悔悟 可不減刑

    律師張藝騰表示，自首依刑法第六十二條規定，是得減輕其刑，而不是應減輕其刑，自首制度目的是鼓勵悔悟，而非作為「犯罪後的特赦機制」，面對預謀縝密、手段殘忍的重大刑案，縱使犯罪者事後自首，若非真誠悔悟而只是利用減刑機制，法院詳酌後應不予減刑。

    51歲黃男昨日先開車衝撞騎機車外出的鄰居蕭男，再持刀刺死對方，現場遺留一把水果刀。（警方提供）

    51歲黃男昨日先開車衝撞騎機車外出的鄰居蕭男，再持刀刺死對方，現場遺留一把水果刀。（警方提供）

