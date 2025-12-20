為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷恐攻案》蔣萬安：北市全面提高見警率

    2025/12/20 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    嫌犯張男在台北車站丟煙霧彈，警方到場戒備蒐證。（記者方賓照攝）

    通緝犯張文昨晚於台北車站至捷運中山站一帶隨機傷人，後畏罪跳樓；釀四死六傷。台北市長蔣萬安昨晚探視傷者、慰問死者家屬，他受訪說，北市車站、商圈以及大型活動等人潮聚集處將全面提高見警率，捷運車站每天動員七十警力，也向中央警政署請派八十五名維安警力。

    成立緊急維安小組

    蔣萬安說，即刻起成立一二一九台北市緊急維安小組，跨局處彙整資訊，在醫療救援部分即刻給予救助，他也一一到台大、馬偕醫院探視OCHA傷者，慰問家屬；此外，他要求警察局，啟動台北市加強維安、巡檢機制，即刻起包括車站、捷運站、商圈等人潮聚集處，以及各類大型活動，都會提高見警率，加派警力，全面提升各項巡邏勤務，捷運站每日動員七十名警力，也會向中央警政署請派八十五名維安警力。

    台北捷運說，昨天傍晚五點廿四分板南線台北車站M7出口外有民眾扔擲煙霧彈，有民眾受到波及受傷，北捷除立即通報處理，板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心指示列車過站不停，後續煙霧消散恢復正常停靠。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925

    生命線協談專線：1995。☆

