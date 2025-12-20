北捷恐攻案》學者：孤狼式恐攻 意在引發大眾恐慌

北捷昨發生隨機恐怖攻擊事件，圖為案發後警方於捷運中山站出入口處戒備。 （中央社）

妨害兵役通緝犯張文，昨天傍晚於北車捷運站、中山站等處丟煙霧彈、持開山長刀隨機砍人，隨後墜樓身亡。國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授楊士隆認為，犯案手法宛如挪威爆炸與屠殺案，是長期計畫的恐怖攻擊事件，為引起大眾恐慌，讓社會重返鄭捷殺人案的沉重氛圍，呼籲增加預警系統、民間力量協防。

籲加強預警系統、民間協防

楊士隆指出，從犯案手法分析，張男是憤世嫉俗的年輕人、具強烈反社會人格，透過高度表演性的暴力行為製造恐慌，其犯案近似孤狼式恐怖襲擊，而非單純情緒失控的隨機傷人。他認為，這類行為可能受到國外重大暴力事件，如二〇一一年挪威爆炸與屠殺案及國內隨機殺人案件的模仿影響，或是刻意喚起民眾對鄭捷殺人案的集體創傷記憶。

從犯案手法觀察，張文事前準備煙霧彈與開山刀，並非臨時起意，而是具有明確目標與長期計畫的預謀犯案，先以煙霧製造混亂、轉移注意力，再進行隨機攻擊，顯示其動機強烈，且行為具高度危險性。楊士隆認為，檢警應從張文的家庭背景、就業狀況、交友情形著手，釐清是否長期累積挫折與偏差人格發展。

楊士隆提醒，事件發生於人潮密集的大眾運輸場所，容易放大社會恐慌，在警力有限情況下，應建置AI辨識等預警系統、危險物品偵測與緊急通報機制，並結合保全與民間協防力量。同時，社會安全網亦不可忽視，應及早接住高風險個體，方能降低類似事件再次發生。

