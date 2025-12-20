北捷恐公案還原現場》戴護目鏡丟彈 硫磺煙霧嗆鼻

張姓嫌犯在台北車站至少丟擲4顆煙霧彈，警方到場蒐證。（記者方賓照攝）

台北捷運昨晚間發生隨機恐怖攻擊事件，廿七歲男子張文身穿防彈衣、頭戴護目鏡，在台北車站丟擲煙霧彈，又前往捷運中山站持刀隨機攻擊路人，造成重大死傷。由於當時下班人潮多，不少民眾目擊，尤其張男在中山站外持刀衝進人群，大批無辜民眾向外逃竄，過程驚悚也引發恐慌。

煙霧瀰漫車站 路人驚悚逃竄

當時有民眾目擊台北車站M7出口攻擊全程，發上threads，表示當時正要從M7出口出北車買東西，一個戴著防毒面具的人就衝了出來。現場都是煙霧，網友觀察M7、M8出口一下子就被張男佔據，並持續前往板南線月台，邊走邊丟煙霧彈。網友也清晰描述煙霧的味道，表示味道很嗆鼻，帶一點硫磺味，又帶一點燒塑膠的味道。

另有目擊者拍下張男持刀攻擊路人經過，張男右手持長刀，蹲在斑馬線上從黑色背包內，拿出煙霧彈朝人、車四處丟擲多顆煙霧彈，丟完煙霧彈後，手持尖刀衝入路旁人群，見人就揮砍，民眾尖叫逃竄；隨後張男持刀衝進誠品書店，許多民眾受到驚嚇，從誠品書店內尖叫逃出，現場一片混亂。

民眾多無危機意識 尖叫逃出

由於國內整體治安不錯，民眾平日逛街不會覺得街頭會出現治安事故，故攻擊事件發生時，現場遭遇的民眾多無危機意識。

民眾目擊，當凶嫌從北車丟煙霧彈開始就已經拿著刀，一路上都有目擊者拍他並發影片，但也看著他一路走到中山站繼續犯案。張男在中山站外繼續走去誠品的過程，開始有人發覺不對勁，但仍有多人沒太注意，直到凶嫌丟完煙霧彈、拿著刀走到身邊，揮刀亂砍多人後幾秒，才引發驚嚇竄逃。

