北捷恐攻案 4死6傷慘劇》凶嫌有2藏處 搜出25顆汽油彈

恐攻男犯案時序（製表：記者鄭景議）

涉嫌犯下台北捷運北車、中山站恐怖攻擊事件的男子張文，經警方專案小組追查，張男不僅提早在台北市兩處租屋，形成AB點可隨時移動和藏放煙霧彈和汽油彈，且在他昨日連續縱火未引起警方注意後，進而犯下恐攻事件，意圖震驚全國，至於是何種仇恨值讓他如此瘋狂，警方正進一步解析其犯案動機。

妨害兵役被通緝 引發不滿

警方調查，張文因遷移戶籍未申報，涉犯妨害兵役治罪條例被發布通緝，在未獲通緝前，原住桃園楊梅的他，今年元月搬到北市公園路的一處出租套房，疑因此「漏接」教育召集令通知遭到通緝，引發他的不滿。

原擬繼續犯案 遭圍捕墜樓亡

警方專案小組雖然迅速查出他位在台北市公園路的租住處，但經全面分析過濾他在案發前的各個行蹤和路徑，查出他本月十七日還投宿大同區南京西路上的一家商旅，而且在昨日案發前數小時，連續三次在北市中山區縱火，疑未引起社會注意和恐慌，再至北車及中山捷運站進行恐怖攻擊。

警方調閱街頭監視器全面追查，張男昨日下午三時起，先在北市長安東路一段以雜物縱火，造成汽車、兩台機車毀損，再至林森北路一一九巷停車場縱火，最後再到長安東路一段六十五巷內以汽油彈縱火。

隨後於捷運北車站投煙霧彈和砍人後，一度返回南京西路的商旅，再拿刀械和煙霧彈，繼續到位於南京西路的誠品作案。

警方根據他作案模式和設置多處潛藏地點，晚間前往搜索搜出刀具一把、汽油彈廿五瓶、雨衣、黑帽 平板兩台。認為他原本還有逃亡及後續再犯案的企圖，疑被警方及熱心民眾盯上，才墜樓死亡。

昨晚在捷運台北車站和中山站等處進行恐怖攻擊的嫌犯，警方查出是妨害兵役遭通緝的二十七歲男子張文，他因遷移戶籍未申報，原應於去年十一月二十五日報到的教育召集令無法送達，涉違反妨害兵役治罪條例，今年七月十一日由桃園地檢署發布通緝。

張文住家地址位於桃園市楊梅區的一處設有鐵門管制人車進出的封閉式社區，昨晚雖有社區居民開車進出，但沒有人願意談論張文的事和張家狀況，尚無法確認張文或張家人平日是否住在該處。

不過台北市刑警大隊昨已連繫上張的家人，在家人陪同下前往楊梅住處搜索，同時了解張文犯案的可能動機。

台北市刑警大隊長盧俊宏表示，張墜樓死亡後，他的身上、住家和租住過的處所沒有遺書，他散落物品包含筆記本等，已交鑑識人員鑑識，手機也交由科偵隊進行破解。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。☆

北捷昨發生隨機恐怖攻擊事件，大批警方到場戒備蒐證。（記者方賓照攝）

恐攻4死6傷名單（製表：記者鄭景議、陳曉宜）

