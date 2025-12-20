卓揆：鐵公路、捷運、航站比照恐攻戒備 警搜凶嫌住處 徹夜查動機

北捷運中山站商圈昨晚發生隨機傷人案，犯嫌稍早在台北車站扔煙霧彈。誠品南西店外地上血跡斑斑，警方鑑識小組將傷者遺落物品逐一蒐集採證。（中央社）

捷運台北車站等處發生丟擲煙霧彈及隨機揮刀砍人連串恐擊事件，行政院長卓榮泰昨晚表示，警方已搜索凶嫌張男住居處，會徹夜了解其動機；卓揆也通令鐵公路、捷運、航空站等重要地點，比照「恐怖攻擊」等級高度戒備，也請警方持續追查有無同夥。

卓榮泰指出，極短時間內北車捷運站出口、中山站分別發生蓄意傷害民眾行為，經調查凶嫌為同一人，張男犯罪之後經警追捕，從高處墜樓（已死亡），有三位民眾受攻擊呈現OHCA（已死亡），另有六位民眾受傷，已要求衛福部受理的醫院全力搶救傷者。

卓表示，他要求台北市警局全力配合檢察官偵辦調查、警政署全力支援，同時要求警署、全國各單位包括鐵公路、捷運、航空站等重要地點高度戒備。

警方表示，已對高鐵、捷運等強化五大巡邏機制，分別為，一、提高見警率：加強巡邏、重點守望等安全維護措施。二、強化聯防機制：協同台、高鐵、捷運單位從業人員及保全人員強化聯防，發現可疑立即通報應處。

警持長槍執勤 安定民心

三、快速通報及反應：各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。四、現場應變處置：接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。五、持長槍執勤戒備：警力全副武裝，並持長槍站出來執勤戒備，讓民眾安心。

