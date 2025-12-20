通緝犯在北捷擲煙霧彈、砍人 4死6傷

通緝犯張文昨傍晚在捷運中山站出口丟擲煙霧彈，在馬路上拔出刀子揮砍人群，最後在警方包圍下衝上5樓後墜樓身亡。（取自網路）

廿七歲男子張文，昨日下午先在北市多次縱火，接著傍晚前往台北車站M七、M八出口投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，一名余姓男子見義勇為上前攔阻遭砍死，隨後張文步行往捷運中山站出口再丟煙霧彈和砍人，造成三死六傷，犯案後衝進附近的誠品南西店，最後在警方包圍下，從五樓墜樓身亡；一場恐怖攻擊，共釀成四死六傷慘劇。

先多次縱火 警、消疲於奔命

張男犯案過程使用刀械及煙霧彈，但身上還發現有未使用的汽油彈，幸未在捷運站內及人潮處使用汽油彈，否則後果恐更不堪設想。

請繼續往下閱讀...

這是國內少見在公共場合使用煙霧彈的恐攻案，也是繼鄭捷等人後，再度出現捷運隨機砍人事件，不排除意在製造大眾恐慌。

檢警追查，張文是桃園地檢署發布的妨害兵役通緝犯，他於十七日入住北市大同區一家商旅，昨天下午三先在中山區三處地點縱火，燒毀汽機車及雜物；五時又到自己的公園路租處縱火，疑故意使警、消疲於奔命。

車站丟煙霧彈 還帶著汽油彈

接著傍晚五時二十四分，張男著防毒面具，戴黑色鴨舌帽，攜四把刀、數枚煙霧彈和汽油彈，前往台北車站M七、M八出口處丟煙霧彈，民眾走避，一名捷運員工嗆傷，隨後隨機砍人，余男上前制止時中刀，傷及臟器不治。

隨機砍人 2男制止中刀不治

張文犯後回到大同區商旅補充煙霧彈，六時三十九分沿捷運地下街步行至捷運中山站一號出口，在大馬路上往四周丟煙霧彈，再拔刀往誠品南西店前的人群揮砍，民眾發出此起彼落尖叫聲，爭相躲避，有六人遭砍傷，其中王姓男子上前嘗試攔阻時遭砍重傷、還有一名蕭姓顧客，二人送醫不治。

中山警分局獲報展開圍捕，張文跑進誠品店在店內逃竄，衝至五樓後墜樓不治。

警方初步研判張男為單獨犯案，犯案動機不明，已扣押張文手機、平板及兩台電腦送往鑑識，並採驗唾液、指紋等生物跡證釐清是否有人共用，以及有無毒品等反應。

自殺不能解決問題，勇敢求救非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法