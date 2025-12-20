為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    通緝犯在北捷擲煙霧彈、砍人 4死6傷

    2025/12/20 05:30 記者鄭景議、劉慶侯、徐聖倫／台北報導
    通緝犯張文昨傍晚在捷運中山站出口丟擲煙霧彈，在馬路上拔出刀子揮砍人群，最後在警方包圍下衝上5樓後墜樓身亡。（取自網路）

    通緝犯張文昨傍晚在捷運中山站出口丟擲煙霧彈，在馬路上拔出刀子揮砍人群，最後在警方包圍下衝上5樓後墜樓身亡。（取自網路）

    廿七歲男子張文，昨日下午先在北市多次縱火，接著傍晚前往台北車站M七、M八出口投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，一名余姓男子見義勇為上前攔阻遭砍死，隨後張文步行往捷運中山站出口再丟煙霧彈和砍人，造成三死六傷，犯案後衝進附近的誠品南西店，最後在警方包圍下，從五樓墜樓身亡；一場恐怖攻擊，共釀成四死六傷慘劇。

    先多次縱火 警、消疲於奔命

    張男犯案過程使用刀械及煙霧彈，但身上還發現有未使用的汽油彈，幸未在捷運站內及人潮處使用汽油彈，否則後果恐更不堪設想。

    這是國內少見在公共場合使用煙霧彈的恐攻案，也是繼鄭捷等人後，再度出現捷運隨機砍人事件，不排除意在製造大眾恐慌。

    檢警追查，張文是桃園地檢署發布的妨害兵役通緝犯，他於十七日入住北市大同區一家商旅，昨天下午三先在中山區三處地點縱火，燒毀汽機車及雜物；五時又到自己的公園路租處縱火，疑故意使警、消疲於奔命。

    車站丟煙霧彈 還帶著汽油彈

    接著傍晚五時二十四分，張男著防毒面具，戴黑色鴨舌帽，攜四把刀、數枚煙霧彈和汽油彈，前往台北車站M七、M八出口處丟煙霧彈，民眾走避，一名捷運員工嗆傷，隨後隨機砍人，余男上前制止時中刀，傷及臟器不治。

    隨機砍人 2男制止中刀不治

    張文犯後回到大同區商旅補充煙霧彈，六時三十九分沿捷運地下街步行至捷運中山站一號出口，在大馬路上往四周丟煙霧彈，再拔刀往誠品南西店前的人群揮砍，民眾發出此起彼落尖叫聲，爭相躲避，有六人遭砍傷，其中王姓男子上前嘗試攔阻時遭砍重傷、還有一名蕭姓顧客，二人送醫不治。

    中山警分局獲報展開圍捕，張文跑進誠品店在店內逃竄，衝至五樓後墜樓不治。

    警方初步研判張男為單獨犯案，犯案動機不明，已扣押張文手機、平板及兩台電腦送往鑑識，並採驗唾液、指紋等生物跡證釐清是否有人共用，以及有無毒品等反應。

    自殺不能解決問題，勇敢求救非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播