鍾文智潛逃案外案／疑助代簽假報到 約談3副所長

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智（見圖），炒作TDR被判刑卅年五月定讞後潛逃中國。檢調警追查除發現鍾的三名屏東同鄉友人掩護他逃亡外，懷疑另有官警偽造簽名掩護鍾男到所「假報到」。（資料照）

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，炒作TDR被判刑卅年五月定讞後潛逃中國。檢調警追查除發現鍾的三名屏東同鄉友人掩護他逃亡外，懷疑另有官警偽造簽名掩護鍾男到所「假報到」；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、信義分局兵分十五路，搜索福德及三張犁派出所等處，約談李俊良、古志銘、梁思強三名副所長及鍾的葉姓友人四名被告、十九名證人共廿三人，朝刑法偽造文書等罪偵辦。

鍾炒作TDR案，台北地院二〇一八年命他繳交五千萬元保金、限制住居及出境出海，每天向派出所報到；二〇二一年判刑十八年，再命繳交三千萬元保金，更改報到時間為週一、週四及週六。

請繼續往下閱讀...

高院合議庭二〇二三年改判十七年六月，同年十月間諭知鍾接受科技監控一年，期限屆滿前命他再繳兩千萬元保金，未再延長監控。

未料鍾男聯繫鄭畯中等三人（已起訴）協助逃亡，今年三月最高法院以鍾犯七罪合計判刑卅年五月，經裁定應執行十八年刑確定，鍾搭船潛逃中國。

警：主動報檢偵辦

後續清查發現，二〇二一年至二〇二三年鍾男人在外縣市時，警所卻有他的簽到記錄，懷疑有人代簽。信義警分局表示，發現三名副所長疑涉不法，主動報請檢方指揮偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法