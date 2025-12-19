為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    婦當車手撈０元 入獄還判賠803萬

    2025/12/19 05:30 記者許國楨／台中報導
    蔡婦當詐騙車手入監，法院近日又判她應賠被害人803萬元。（資料照）

    蔡婦當詐騙車手入監，法院近日又判她應賠被害人803萬元。（資料照）

    台中市一名五十三歲蔡姓婦人想賺快錢，加入詐騙集團擔任取款車手，結果一塊錢也沒賺到就被逮，刑事部分先被依加重詐欺罪判刑一年定讞後入獄；但蔡婦要付出的代價不僅如此，隨後民事部分也被認定應負起共同侵權責任，判她應給付被害人八〇三萬元。警方表示，當詐團車手得不償失、風險極高，提醒民眾切勿以身試法。

    想賺快錢 得不償失

    據檢警追查，蔡婦受詐團指派，假冒投資公司人員向袁姓被害人行騙，該集團先以投資理財名義，先後騙取袁男八〇三萬元，事後以「贖回須繳手續費」為由，要求袁男再支付二百九十萬元現金。蔡婦於去年十月十三日依指示前往收款，被埋伏在現場的警方人員逮捕。

    經查，蔡婦加入詐團前從事粗工，過去未曾涉及詐欺罪，未料想多賺一些錢加入詐團而遭到利用。

    台中地院審理認為，她為圖私利參與詐團，破壞金融秩序，助長社會詐欺猖獗，考量其坦承犯行、犯罪未遂，但未與被害人和解等因素，刑事部分依「三人以上共同詐欺未遂罪」判處有期徒刑一年。

    袁男提起刑事附帶民事訴訟，求償八〇三萬元，蔡婦入監後未出庭辯護。民事庭認定她與詐團其他成員具有共同行為與犯意，屬「共同侵權行為人」，判她須連帶賠償袁男八〇三萬元，可上訴。蔡婦當車手未拿到任何酬勞，不僅刑事被判刑坐牢，民事也要付出慘重代價。

