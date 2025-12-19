為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    名醫詐癌末患150萬 李光輝判一年半關定了

    2025/12/19 05:30 記者楊國文／台北報導
    精神科名醫李光輝詐癌末患150萬判一年半定讞，須入獄。（資料照）

    精神科名醫李光輝，謊稱可以合法幫大腸癌末期的女病患提供免疫療法治療癌症，收費一百五十萬元，實際上僅注射生理食鹽水詐財，女病患十二天後不治身亡。桃園地院依詐欺取財罪判李二年徒刑，高等法院改判李一年六月徒刑，犯罪所得一百五十萬元追繳沒收，全案定讞，李將入獄執行。

    檢方調查，六十二歲李男擔任智慧生醫、光輝生醫負責人。罹患大腸癌四期的陳姓婦人二〇一九年找上李求醫，李明知自己未有腫瘤或免疫專科醫師證照，仍謊稱可提供免疫療法（NK療法）治癌。

    注射食鹽水誆免疫療法

    且李明知欲以免疫療法透過「恩慈治療」方式進行，須醫院人體試驗委員會審查通過，以及醫院核可、報衛福部備查後才可實施，但其經營的生醫公司無法替陳婦申請，仍誆稱可提供NK製劑治癌。

    陳婦匯款一百五十萬元給李，李兩度指使女子喬裝探病家屬，進入住院在三總的陳婦病房為她施打免疫製劑，實則僅注射生理食鹽水，陳婦十二天後因大腸癌轉移過世，家屬發覺受騙提告。

    高等法院認定李男蓄意詐欺，虛構替陳婦注射免疫製劑的不實事項，且否認犯行，也未和告訴人和解或表達歉意，將他判刑一年六月定讞。

