大膽詐團 「換臉」PO與刑事局長合照

詐騙集團面對質疑時，竟宣稱與刑事局局長周幼偉私交甚篤，已拜託周局長指派高雄的刑事組長「張志銘」查證屬實。 （記者鄭景議翻攝）

東南慧通投資APP 攏係假

近日有詐欺集團以「東南慧通」名義於網路社群投放假投資廣告，為了騙取被害人「東南慧通」是正派經營的股票投資平台，竟盜用國內刑事龍頭、刑事警察局長周幼偉與人合照的圖像進行AI換臉，謊稱該投資平台獲周幼偉認證，有民眾誤判而受騙，經清查已有四人受害，財損一百零五萬元。刑事局據報正全力偵辦，呼籲民眾小心勿受騙。

盜合照換臉 PO出搏信任

刑事局表示，今年十月間，一名陳姓工程師於網路上加入一個LINE投資群組，觀察兩個月後，見群組成員頻繁張貼獲利訊息，依指示下載「東南慧通」投資APP，本月初接獲通知指其抽中上市增資股票，要求匯款三百萬元。

陳男懷疑該投資平台合法性，面對陳男質疑，詐團成員稱與刑事局長周幼偉私交甚篤，已拜託局長指派高雄的刑事組長「張志銘」查證屬實，還出示經過AI換臉、與局長的合照，以及繳納三十億元給「金融監督管理委員會」的假文件，企圖利用執法首長與政府機關的高可信度誆騙投資人。

工程師匯款前求證揭騙局

所幸陳姓工程師決定進一步求證真偽，找上警方確認，驚覺竟是詐團AI換臉的詐欺技倆，未遭詐騙。

刑事局指出，近日一六五反詐騙專線接獲多起民眾檢舉，詐團透過臉書、IG投放廣告，以「局長推薦穩賺」、「警政高層認證」等話術吸引民眾點擊行騙，經清查目前有關「東南慧通」假投資受害案有四件，單筆最高財損為四十五萬元。

詐團膽大包天，居然謊稱平台已經過刑事局局長周幼偉認證，還自行用AI換臉，貼出合照哄騙民眾。 （記者鄭景議翻攝）

