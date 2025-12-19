互控恐嚇等還在辦…老董、副董這回一起被訴

艾康明董事長林志明今年10月中旬與副董林岳陞互控恐嚇等情事，當時曾親上火線說明。（資料照）

艾康明生技集團近月爆發董事長林志明與副董事長林岳陞互控恐嚇等情事，相關刑責目前仍由檢方分案偵辦中，不過在內部爭議尚未落幕前，台中地檢署已先就掏空資產、逃漏稅捐等部分偵結，結果林志明、林岳陞二人都在起訴之列，誰都躲不掉。

內部爭議尚未落幕

艾康明生醫科技公司副董事長林岳陞，今年十月中旬公開指控董事長林志明金融犯罪，涉嫌掏空艾康明六億元，還另有六億元資金流向不明；林志明隔天反擊，指控林岳陞等人今年八月廿一日晚間設局，以討論帳務為名，行強制及恐嚇取財之實。

林志明指稱，對方以檢舉逃漏稅名義，要讓公司經營不下去，並威脅他及家人生命身體安全，還說被羈押、被關的話，將無法面對股東及經銷商，三大面向對他施壓，時間長達七小時，他迫於無奈只得簽署合約及開立本票金額達六點二億元，也支付第一期三億元款項；林志明表示全案已進入司法程序，請司法機關加快偵辦腳步。

林岳陞則稱林志明混淆視聽，強調林志明金融犯罪是事實，指控林志明掏空公司是讓他的金融犯罪事實讓大家知道，而八月廿一日當天有四位律師在場，怎會是恐嚇？他會對林志明的不實言論提告。但在內部爭議尚未落幕前，中檢已於上月十八日指揮專案人員兵分十五路，到艾康明集團等關係企業營運處所、林志明等多人的住居所搜索。

檢方訊後諭知林志明一千兩百萬元交保、副董林岳陞五十萬元交保，二人都被列為被告偵辦，誰都沒佔到便宜，其餘被告各以五萬至一百五十萬元不等金額交保；全案並啟動查扣程序，向台中地院聲請查扣林等人名下合計兩億餘元資產獲准。至於雙林互控恐嚇、妨害自由、違反公司法等部分，另案偵辦中。

