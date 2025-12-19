專找大咖代言 爆掏空+逃漏稅逾5億／艾康明集團 老董夫妻等8人起訴

艾康明生醫集團涉嫌掏空公司三點二億資產及逃漏稅逾二億元案，近日偵查終結，依背信等罪起訴五十四歲實際負責人林志明（見圖）、副董事長林岳陞等八人。（資料照）

台中地檢署偵辦艾康明生醫集團涉嫌掏空公司三點二億資產及逃漏稅逾二億元案，近日偵查終結，依背信等罪起訴五十四歲實際負責人林志明、副董事長林岳陞等八人，除查扣林男名下三輛合計近五千萬元名車，並向法院聲請扣押林等人名下帳戶與不動產，總計逾兩億元資產獲准，全案將移由法院審理。

扣3輛名車等2億多資產

中檢表示，全案經調查局桃園市調查處報請指揮，由檢察官黃裕峯、陳東泰偵辦，今年十一月十八日，檢調同步搜索艾康明集團及相關企業營業處所、住居所共十五處，查扣帳冊、電子設備與車輛，其中包括林使用的購入價一千七百萬元法拉利、一千六百五十萬元賓利及一千四百萬元勞斯萊斯豪車。

檢方調查，林男為艾康明、康利富、康樂富等多家公司實際負責人，因營業收入大幅增加，為逃漏營所稅、營業稅等應納稅額，夥同副董、妻子、公司高階主管等人，以其等名下公司開立不實發票抵稅，影響稅捐機關正確核課；經統計，艾康明等三家公司多年來共取得逾兩百張不實發票，未稅金額累計破兩億元。

此外，檢方認定林男另基於背信犯意，於二〇二〇年十一月至今年六月間，指示不知情公司會計人員，陸續將公司資金轉出至其控制的公司或家人帳戶，累計金額高達三億二五六五萬餘元，造成多家公司重大財產損害。

刪電腦多年度內帳被逮

檢方並查出，林男為避免東窗事發而掩蓋金流異常，今年八月間在台中市西屯區的集團辦公室，操作內部電腦刪除多年度會計內帳電子紀錄，致公司財務報表發生不實結果。檢方認定全案有八人涉案，依背信、偽造文書、違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪起訴。

艾康明生技集團製售的「科技燕窩」產品，曾找來知名藝人林志玲、林志穎、林心如、侯佩岑等人代言。

