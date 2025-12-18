為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    酒駕撞死女清潔員 鄭傳吉是民眾黨員

    2025/12/18 05:30 記者李文馨、王捷／綜合報導
    民眾黨台南市黨部16日深發聲明強調，酒駕零容忍，肇事者屬於外部特約商家，與黨務運作無關。（取自臉書）

    民眾黨台南市黨部16日深發聲明強調，酒駕零容忍，肇事者屬於外部特約商家，與黨務運作無關。（取自臉書）

    民眾黨中評會：明天排入議程處理 依規定除名

    台南市鹽酥鴨連鎖店老闆鄭傳吉前天在安平區涉嫌酒駕肇事，廿三歲垃圾車陳姓隨車女清潔員因此身亡。據了解，鄭傳吉為民眾黨員，依民眾黨「紀律評議裁決準則」規定，黨員酒駕行為經舉發確認，即予除名處分。民眾黨中評會主委李偉華昨受訪表示，若黨員身份確認屬實，將在本週五排入中評會議程處理。

    事故模擬 公司同事情緒潰堤

    陳女的雇主長愛清潔公司昨天依相關單位要求，原擬開垃圾車回到現場模擬事故，公司人員表示，一路上同事談到陳女仍難掩哀傷，有人想到她才剛熟悉路線就遇上意外，情緒幾度潰堤。公司與相關單位討論後，考量現場氣氛，改以既有事故圖與資料說明，盼在不再刺激同仁的情況下完成程序。

    受害人兼兩份工 存錢買房夢碎

    長愛清潔公司經理劉相如說，陳女家境小康，與男友同住，近兩個月才到公司上班。她平時很努力，除清潔工作外還兼做其他工作，想多存一些錢買房；陳女家中另有一名妹妹，父母親從事物流業，公司已著手協助家屬處理後續，會盡快審核意外險，最高理賠可達五百萬元，也在第一時間向家屬致贈慰問金。

    劉相如也提到，陳女的男友同時是清潔車司機，事發後曾表示理解公司缺人，想回來上班，但公司仍先讓他繼續休假，待情緒與狀況穩定再說。

    公司表示，將持續協助陳女家屬辦理必要文件並提供關懷；事故責任與後續處理，仍由相關單位依既有資料進一步釐清。

    台南市16日發生一起賓士車駕駛酒駕撞死民間公司垃圾車女清潔員的重大車禍，肇事司機是鄭傳吉是民眾黨員。（民眾提供）

    台南市16日發生一起賓士車駕駛酒駕撞死民間公司垃圾車女清潔員的重大車禍，肇事司機是鄭傳吉是民眾黨員。（民眾提供）

