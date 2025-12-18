移工當車手4天 判刑2年8月

越籍逃逸移工被越籍同鄉吸收當當詐騙車手，4天在南崗地區提領52次遭詐騙款，25個被害人提告，南投地院判刑15年5月，應執行2年8月，併科罰金15萬元。（記者陳鳳麗攝）

在南投當搬鐵工的阮姓逃逸越籍移工，幫同為越籍移工的「阿輝」詐團成員當車手，五月間有四天連續提領五十二次，共提領八十八萬餘元，領到錢就交給同鄉收水手「阿輝」，每次提領酬勞二百元，共有廿五名被害人提告，南投地院以「一般洗錢罪」分別判處七月到九月不等的有期徒刑，刑期總計十五年五個月，應執刑二年八個月，併科罰金十五萬元，另追徵其一萬四百元的不法酬勞。

阮姓越籍移工二〇二一年開始逃逸，在南投等地當黑工，今年五月在南投市當搬鐵工人，被越籍詐團成員「阿輝」吸收當車手，從五月七日到十一日，共有四天到南投市南崗地區的便利商店提領被詐騙的款項，其中七、八日最密集，九日次數最少，每次提領數千元、一萬多元到二萬元不等，合計提領金額八十八萬六千元，當次提領完就交給「阿輝」。

阮男提領五十二次，一次酬勞二百元，由「阿輝」給他合計一萬四百元，經廿五名被害人報警，南投警方追查逮獲阮男。

南投地院法官審酌阮男貪圖不法利益，加入詐欺集團擔任車手工作，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間的信任關係，一罪一罰下，分別判處七月至九月有期徒刑，總計廿五個有期徒徒刑，總刑期合計十五年五月，應執刑二月八個月，併科罰金十五萬元，提領五十二次酬勞共一萬四百元須追徵價款，服刑完畢驅逐出境。

