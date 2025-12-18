利用老少、非本國人詐欺犯罪 加重其刑

立法院內政委員會昨日初審通過「詐欺犯罪危害防制條例修正草案」，朝野在逐條協商過程平和，草案多數均照院版通過。（記者李文馨攝）

立法院初審通過詐防條例修正案

立法院內政委員會昨初審通過「詐欺犯罪危害防制條例修正草案」，多數均照院版通過，重點包括嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責、增訂「禁奢條款」，以及詐騙被告須在自首、自白後六個月內，支付被害人全部財損或達成調解的金額，法院才會酌予減輕或免刑。內政部長劉世芳說，修法朝加重處罰、加速處理、加強保障三大方向處理。

6個月內支付被害人財損 酌減刑

初審條文規定，詐欺犯罪造成被害人的財損由原本五百萬元下修為一百萬元，即詐騙達一百萬元即處三年以上、十年以下徒刑，可併科最高三千萬元罰金；新增詐騙一千萬元以上，處刑五年以上、十二年以下，可併科最高三億元罰金；詐騙一億元以上，處刑七年以上，可併科最高五億元罰金。

草案規範，詐騙被告自首、或首次自白之日六個月內，支付被害人財損金額或達成調（和）解的全部金額，才能獲法院裁量是否減免刑責的寬典；此外，草案也增訂「禁奢條款」，在支付財損或調解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑標準。

立委王美惠、李柏毅、張宏陸等人在加重其刑部分提出修法，新增「教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪或與之共同實施犯罪」。條文也增訂，司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。

禁奢條款 騙錢吃喝玩樂 加重刑期

內政部長劉世芳表示，詐防條例實施一年後，政府提出三方向的修法，第一，加重處罰，在涉案方面，包括有教唆未成年人、沒有行為能力者或外國籍加重到二分之一。加速處理的方式，在網路詐騙上，一旦有金流利用網路平台出去，草案也賦予警務機關可在最快的速度之內確認後，趕快阻止詐騙的金流出去。

劉世芳也提到，針對涉案嫌疑人，草案也把禁奢條款放進去，如太子集團等，這些人大搖大擺的吃喝玩樂，對被害人來講情何以堪。

