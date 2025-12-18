海巡查獲毒品量創新高 製毒工廠藏偏鄉 彩虹菸與槍合流

嘉義地檢署檢察官張建強指揮破獲大型製毒工廠，查扣相關物證。（嘉義地檢署提供）

海巡署與檢方等單位破獲多起重大製毒工廠，海巡署今年已查毒13噸績效創新高，檢方也在嘉義縣水上鄉一處大型鐵皮屋製毒工廠，查扣約六十四公斤三級毒品愷他命，及約一千五百公斤半成品與原料，據了解，已有黑市價約兩億元的一百公斤愷他命流入市面。

檢方表示，該販毒集團由綽號「鍾哥」交付十萬元給黃崇溢（廿八歲），指示黃男在水上鄉承租一處偏僻土地後興建大型鐵皮屋，作為製毒據點；集團另名綽號「飛哥」負責招募曾在柬埔寨學習製造愷他命技術的蘇明威（卅一歲）主持製毒工作，蘇男再找來黃超莛（廿五歲）、蕭勝豪（廿二歲）及陳銘輝（卅歲）擔任製毒幫手。

請繼續往下閱讀...

黃崇溢負責交通、補給等工作，待製造愷他命原料與設備準備就緒後，他於今年三月十三日分批搭載蘇男等四人至水上鄉製毒地點，由蘇男指揮其他三人開始製造愷他命。

該集團今年四月被嘉檢檢察官張建強指揮海巡署雲林查緝隊、中市警局第六分局查獲時，已有市價約兩億元的一百公斤愷他命流入市面。

檢警瓦解製毒工廠時，逮捕黃崇溢等五人，現場查扣愷他命毒品約六十四公斤，及半成品、液態、半固態結晶體等原料約一千五百公斤。

嘉義地檢署昨依違反毒品罪嫌起訴販毒集團成員黃崇溢等五人，建請法院量處適當刑期。

另外，彰化地檢署今年十月指揮警方瓦解以葉姓通緝犯為首的「槍毒合流」製毒集團，一舉搗破兩處彩虹菸製造工廠。查獲一一六一支彩虹菸、大量製毒原料與第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」，更起出制式手槍與子彈，徹底斬斷該集團的生產與販售鏈。檢方日前偵結全案，對葉姓主嫌在內的七名被告，依毒品及槍砲罪嫌提起公訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

彰化檢警破獲兩處「彩虹菸」 秘密據點，起獲成品及半成品。（彰化地檢署提供）

彰化檢警破獲兩處「彩虹菸」 秘密據點，起獲成品及半成品。（彰化地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法