酒精＋搖頭丸 比白雪公主後母的毒藥還毒

搖頭丸其成分甲基雙氧甲基安非他命（MDMA），為我國第二級毒品與管制藥品。（資料照）

危害身體甚鉅 食藥署：是離開人間最近的距離

「搖頭丸」多年前在國外歌手及音樂派對的推波助瀾下，一度蔚為潮流；近期馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅「謝侑芯」命案，也疑似與搖頭丸有關。搖頭丸在我國列為第二級毒品，搭配酒精使用，更被衛福部食藥署喻為「比白雪公主後母的毒藥還毒！」警方也呼籲民眾，時逢耶誕、跨年趴，民眾切勿以身試毒，以免樂極生悲。

網紅謝侑芯馬國猝死 疑與搖頭丸有關

食藥署指出，搖頭丸其成分甲基雙氧甲基安非他命（MDMA），為我國第二級毒品與管制藥品，屬中樞神經興奮劑，會促進人體多巴胺的分泌，使用後會產生暫時性情緒亢奮、多話、精力旺盛現象，同時伴隨食慾不振、噁心、盜汗、失眠等症狀。長期使用會造成腦部受損、注意力變差、憂鬱、焦慮、幻覺，亦會影響人體調節體溫的能力，造成體溫過高，引起肝、腎、心臟等器官衰竭，甚至死亡。

食藥署表示，而酒類內含有乙醇，其會抑制中樞神經，使人判斷力下降、噁心、嘔吐、步態不穩、複視等。依據國外文獻，搖頭丸與酒精併用，會造成人體脫水、體溫過高、心律不整、昏迷，甚至死亡，「比白雪公主後母的毒藥還毒，是離開人間最近的距離」。

警方指出，「搖頭丸」多年前在國外歌手及音樂派對的推波助瀾下，一度蔚為潮流；近期馬來西亞歌手黃明志捲入的台灣女網紅「謝侑芯」命案，當地警方也在黃的房間內搜出搖頭丸，黃經尿檢顯示對安非他命、甲基苯丙胺（冰毒）、克他命和四氫大麻酚四種毒品呈陽性反應。

警方：歲末年終 勿為一時歡樂以身試毒

警方表示，時逢歲末年終之際，不少民眾會參加耶誕、跨年派對，呼籲民眾切勿為了一時歡樂，以身試毒，而致樂極生悲。並強調，施用二級毒品者，可處三年以下徒刑；持有則可處二年以下；轉讓則可處五年以下。

