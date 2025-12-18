音樂趴毒品助興 女身軀扭動 男友當好玩拍攝 延誤送醫亡

參加音樂趴露營的情侶檔，男友未及時將服用搖頭丸而毒害發作的女友送醫，致其死亡。照片為示意圖，非當事露營場地。（資料照）

桃園市廿八歲姜姓男子攜女友張姓女子，到苗栗縣一家露營區參加音樂派對，張女飲酒配「搖頭丸」助興，發生抽搐、呼吸急促、肢體扭曲等毒害情形，惟姜男也疑因酒醉、失去警覺，不僅未立即將女友送醫，還好玩用手機拍下女友異常行為，直至隔天凌晨，張女失去意識，才驚覺不妙送醫仍不治。苗栗檢方將姜男依過失致死罪嫌起訴。

酒醉無警覺 過失致死起訴

檢警調查，姜男與張女情侶檔今年三月廿一日到苗栗縣一家露營區參加音樂派對；當天晚間七點許，張女飲酒之外，還吃搖頭丸助興。

不料，張女於當天晚間九點許，發生毒害反應，出現亢奮、抽搐、呼吸急促、喘氣、肢體扭曲等明顯異狀；但姜男見狀，疑因酒醉、失去警覺心，未立即呼叫救護車或將張女送醫救治，還好玩持手機拍攝女友的異常行為，接著與其他友人一同將張女送至另名女性友人的帳篷休息，也沒有對女友加以照顧。

嘴唇發黑 僅心肺復甦術急救

當天午夜十二點許，張女出現嘴唇發黑、臉色發白、呼叫沒有反應等症狀，姜男也僅對張女施以心肺復甦術急救，仍未呼叫救護車或將張女送醫救治，僅把女友移至自己的帳篷內；直到隔天凌晨四點多，姜男發現張女已無意識，才將張女送往醫院救治。惟張女經醫院救治，於廿四日深夜，仍因使用酒精與搖頭丸造成中毒性休克併橫紋肌溶解症，導致多重器官衰竭死亡。

張女的姊妹委任律師提告；姜男對於事發過程無意見，但稱當時持手機拍攝女友異狀行為，是要加以記錄提醒。

檢方：放任女友持續發病 違反義務

檢方認為，以姜男與張女之關係，彼此應具保證人地位，而有防止犯罪結果發生之義務。然姜男知悉張女經飲酒併施用搖頭丸後，發生毒害情形，卻放任張女持續發病，至翌日凌晨才送醫，顯有違反義務，依涉犯過失致死罪將姜男起訴。

