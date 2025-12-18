海巡今年查獲毒品逾13噸 創新高 截213萬毒咖啡包原料 黑市價逾10億

海巡署苗栗查緝隊與檢警、海關合作，破獲中國運來企圖闖的喵喵毒品先驅原料1.42公噸。（記者余瑞仁翻攝）

政府總動員反毒，海巡署今年查獲毒品量總重一三八一一公斤，相較去年查獲九四四一公斤大幅增加，緝毒成效為歷年之最。海巡署昨在中部分署展示破獲的四件重大毒品案，其中苗栗查緝隊與檢警、海關合作，截獲從中國運來企圖闖關的「喵喵」先驅原料、四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，重達一．四二公噸，可製成施用致死率高的「喵喵」毒咖啡二一三萬包，黑市價達十億七千萬元。

中國毒團 臉書販售用品當幌子

海洋委員會主委管碧玲表示，現場展示的另三案為破獲製毒工廠，查扣成品與半成品市值初估達四億元以上，肯定海巡署查緝成果。

苗栗查緝隊是在今年中獲報，中國販毒集團在臉書販售生活用品，卻暗中從事毒品交易，並計畫運毒闖關來台，報請桃園地檢署緝毒專組檢察官蕭博騰指揮海巡與中市警局蒐證，九月廿四日先在基隆港截獲集團利用不知情報關業者以清潔劑名義申報進口的貨櫃，裡面夾藏「1-甲基苯基-1-丙酮」裝罐成五十八桶貨物，純質淨重一．四二公噸，另有化學品甲胺十七桶。

運毒闖關被截獲 6嫌落網起訴

檢巡警暗中扣下毒品，四天後在桃園西濱公路以時速一七八公里追緝、逮捕領取毒品的林男等五人，十一月下旬再赴桃園國際機場拘提由柬埔寨返國的廿五歲集團主嫌黃冠龍，其中黃男等五人遭收押。全案昨依運毒罪起訴，六名被告各被求處六年至一年九月不等徒刑。

