鉛中毒受害人 前台中市議長張宏年過世

前台中市議長張宏年昨晨六點過世，享壽七十三歲，他的兒子、議員張彥彤上午要喚父親吃早餐，發現父親全身冰冷已過世而報警，各界不捨，由於張宏年曾服用盛唐中醫診所含有鉛的中藥，身體大受影響，一直都未改善。而台中地檢署證實，經該署外勤檢察官往驗，因死因不明，已排定下週解剖釐清死因。

台中市盛唐中醫診所負責人中醫師呂志霖（原名呂世明）、北區九褔中醫診所負責人中醫師洪彰宏，二〇一六年將禁止入藥的硃砂加入中藥內，欣隆藥業公司負責人歐國樑又誤把鉛丹當硃砂賣給兩人，導致前中市議長張宏年與現任議員的兒子張彥彤、前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子等卅八人鉛中毒，一審依供應、調劑禁藥等罪名，判處呂七年六月、洪七年二月、歐六年徒刑，二審今年三月改判呂五年與二年徒刑（可聲請易服勞役）、洪六年、歐四年二月，全案上訴中。

二〇二〇年台中爆發盛唐中醫鉛中毒事件，張宏年、議員張彥彤一家吃了含有鉛的中藥，導致全家嚴重鉛中毒，張宏年身體一直未好轉，妻子悉心照顧，昨晨離世，各界不捨。

