偷排高濃度懸浮物污染泥漿廢水 反制業者小蜜蜂 紅外線空拍蒐證

良穩公司從事土石加工，領有廢水貯留許可文件，依規定製程廢水應全數回收使用，不得排放。然而卻長期於夜間到凌晨時段，將大量泥漿廢水繞流排放至場外溝渠。（環境部提供）

桃園市良穩公司長期大量偷排含重金屬泥漿廢水，業者為免被查緝，與執法人員大鬥法，找「小蜜蜂」監控，或停工躲查緝等，導致環檢警查緝小組即使聯手仍無功而返，但皇天不負苦心人，環境部、法務部乃至憲兵隊等聯手，跨區支援、遠端科技監控等，花五年終於當場破獲。

多單位聯手5年破獲

環境部環境管理署中區環境管理中心主任葉廼群昨表示，早在二〇二〇年十月，前環保署環境督察總隊北區環境督察大隊進行環境污染調查時，便發現桃園市蘆竹區的良穩公司不法行為，該公司利用深夜時段繞流排放含銅、鉻等重金屬的高濃度懸浮物污染泥漿廢水，因此報請桃園地檢署偵辦。

但葉廼群指出，北區督察大隊曾執行二、三次夜間查緝行動，業者為規避查緝，竟出動「小蜜蜂」在公司周邊巡邏，一發現有風吹草動或有不認識的人車就會提高警覺，停止排放作業，導致查緝屢屢無功而返。

跨區支援、升級監控設備

葉廼群表示，因「小蜜蜂」已大致熟悉北區稽查人員，為突破業者伎倆，去年環境部改派環管署中區環境管理中心人員跨區支援，同時，為了避免人員曝光，也升級監控設備與傳輸系統，並運用無人機搭載紅外線熱顯像儀進行夜間多時段空拍，掌握廠內夜間違法排放廢水相關運轉機具的熱源位置。

桃檢也指揮調查局北部地區機動工作站及台中與彰化憲兵隊等機關，加上環管署人員各方好手通力合作，先透過遠端監控降低業者警戒心，終於在今年八月十七日晚上當場查獲偷排高濃度 懸浮物污染泥漿的犯行，污染超過放流水標準一萬倍以上，且含有銅、鎳、總鉻等有害健康物質，嚴重破壞國土環境與水體品質。

葉廼群還說，除了良穩國際之外，也透過司法調查資料向上溯源，意外發現另一家新北市弘利貨運公司，也自五年前起違法收受雙北市營建工地的廢皂土（廢泥漿），載給良穩國際傾倒，一起法辦。

桃園市蘆竹區良穩公司長期趁深夜大量偷排含重金屬泥漿廢水，造成海岸線大量堆積淤泥。（環境部提供）

