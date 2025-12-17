小三通入境 15中國人金門打黑工

移民署南區事務大隊金門縣專勤隊攜手法務部調查局福建省調查處，在金門工地查獲中國籍人士以小三通觀光名義入境非法打工。（移民署提供）

移民署南區事務大隊金門縣專勤隊與調查局福建省調查處攜手合作，查獲中國籍王姓、陳姓男子非法仲介蘭姓男子等十三名中國人士，以小三通觀光名義入境金門，卻非法受僱於國人張女從事攪拌水泥等工作。移民署將張女、王男、陳男依違反兩岸人民關係條例送辦，並陸續將蘭姓等打工男子強制出境，王男、陳男因仍有案情待釐清，遭限制出境。

金門專勤隊表示，近期受理小三通申請案，察覺多名中國人入境金門次數及停留天數異常，隨即展開調查，先於今年七月三十日在金門一處建築工地查獲王男等八名中國籍人士，非法從事攪拌水泥及粉刷牆面等泥作工作，九月廿六日再於另一處工地查獲七人非法工作，其中部分人員名單重複。

專勤隊指出，王男是以小三通探親名義入境探視胞姐，實際上負責招攬同鄉，以日薪人民幣四百至五百元（約新台幣一七七四元至二二一八元）替張女工作，張女除了提供王男免費食宿及接送，還支付王男日薪人民幣一千元（約新台幣四四三六元）酬勞。

王男遭查獲非法居留期間，介紹張女僱用七名中國籍人士非法工作，遭地檢署限制出境，未料王男竟不知悔改，從非法仲介搖身一變成為「打工仔」；專勤隊及執法單位循線又查獲王男夥同陳男及另外六名以觀光旅遊名義入境的中國人士，在他處非法工作。

此外，蘭姓等十三名中國人士遭查獲後，八月起陸續遭強制出境，二年內不得再入境金門，王男及陳男因有案待查，被限制出境中。

移民署金門縣專勤隊隊長黨昱泰表示，中國人民持觀光或探親許可入境，不得在台從事任何形式的工作，違者將面臨強制出境。

