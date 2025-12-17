為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    下車查看偷丟回收垃圾 竟成此生最後停格

    2025/12/17 05:30 記者王捷／台南報導
    台南市安平慶平路酒駕致死車禍，男子鄭傳吉開賓士酒測0.95追撞清潔車，23歲陳女收垃圾遭撞死。（民眾提供）

    廿三歲陳姓女清潔員昨天隨垃圾車執行清運作業時遭酒駕男子鄭傳吉撞死，陳女的男朋友就是垃圾車司機，陳女才剛工作三個月，原本是幸福的同車工作，男友目睹陳女搭上人生最後一班車，哀痛不已。

    工作愛相隨 垃圾車司機男友目睹女友慘狀 癱軟路邊

    陳女昨天與男友早上值班，男友負責開車，陳女隨車收垃圾，當時下車查看是不是有人偷丟回收垃圾，結果遭到鄭傳吉撞死，男友下車一看現場，亂了手腳，一度在賓士車外拍窗、徘徊，最後一度癱軟在路邊，經過親友扶起，沒有哭出聲，只是雙肩不斷顫抖、哽咽，讓人相當心疼。

    鹽酥鴨臉書公告店休

    現場有民眾認出鄭傳吉的賓士車，得知他是安平一家鹽酥鴨的老闆，記者到店家探訪，店外鐵門半開，只有一名有年紀的女店員，被問到早上的死亡車禍，女店員語塞，最後才說不是真的，稱她就是這家店的「老闆」；不久，又有一輛紅色BMW駕駛進出店內，搬了一些東西到車上，女店員也急忙離開。店家的臉書也隨即公告店休，聲稱老闆要出去。

    鄭傳吉酒醒問訊 移送檢方

    警方在鄭傳吉酒醒後，在沒有生命危險後，讓他坐著輪椅製做筆錄後移送台南地檢署；陳女家屬面對警方訊問，一度說不出話來。

    另外，有部落客稱，鄭傳吉創業時很積極找部落客宣傳，但之後好像涉案，可能周轉不靈，有欠一些部落客錢。但鄭傳吉還在訊問中，無法求證。

    鄭傳吉的身分、店家被附近的居民認出，警方擔心可能有公眾安全疑慮，但警方強調，因為案件涉及偵查不公開，無法對外說明，不過會注意維護公眾秩序，呼籲民眾理性，交給司法判決。

    陳女男友目睹車禍慘狀，全身癱軟，在親友扶持下低頭顫抖。（民眾提供）

