鹽酥鴨老闆酒駕 撞死民間垃圾車女隊員

台南市安平慶平路酒駕致死車禍，男子鄭傳吉開賓士酒測0.95追撞清潔車，23歲陳女收垃圾遭撞死。（民眾提供）

四十八歲男子鄭傳吉連喝兩攤，喝到昨清晨爛醉開車上路，開賓士車行經台南市安平區慶平路時，追撞長愛公司的垃圾車，站在垃圾車後方、正在執行清運作業的廿三歲陳姓女清潔員被夾在兩車間，當場死亡，鄭男酒測值高達〇．九五，因骨折先送成大醫院治療，昨天下午移送台南地檢署，檢方複訊後聲請羈押獲准。

酒測值高達0.95 檢聲請羈押獲准

昨天上午八時許，南市消防局獲報車禍事故，抵達時發現鄭傳吉駕駛的賓士車撞進垃圾車的後方車斗，陳女被夾在兩車間已明顯死亡；鄭男受困在車內，車內瀰漫酒味，氣囊全數爆開，雙腳、骨盆骨折，意識清楚，酒測值高達〇．九五，由於鄭男血流不止，警方逮捕後先戒護他就醫。

脫困後第一句話否認開車 引眾怒

現場民眾指出，當下聽到很大的撞擊聲，發現賓士車撞死清潔隊員，但鄭男脫困後，第一句話卻說車子不是他開的，讓人感到氣憤，要不是有警察在，很多人想衝上去打他，酒駕宣導這麼久，這麼年輕的清潔員就這樣送命，讓很多人感到難過。

連喝兩攤 仍開賓士車爛醉上路

據了解，鄭傳吉是一家鹽酥鴨店的老闆，有許多家分店，但部分幾家已經暫停營業，鄭傳吉平常很愛喝，前天晚上先在市區某處喝酒，續攤去安平的一家酒吧，喝到清晨爛醉上路。有民眾發現鄭男的白色賓士車平常都停在店家後方的巷子，位於警四分局安平派出所後方，因為相當醒目，才得知他的身分。

針對酒駕肇事致死，台南市警四分局強烈譴責，未來三天將全市將擴大臨檢，宣導、防治酒駕，並採取「零容忍」態度嚴格執法，持續加強取締，以遏止憾事發生。

環境部長彭啓明表示，該員雖非環保局清潔隊員，但是在執行清運公務期間不幸發生意外，環保局對其家屬表達最深切的慰問，並已要求長愛公司全力配合釐清事故原因，並爭取保險及撫卹金協助家屬後續相關事宜。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕肇事者鄭傳吉經營的鹽酥鴨店。（記者王捷攝）

