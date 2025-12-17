偷排超標萬倍懸浮物廢泥漿 起訴2公司 聲請沒收12億不法所得

桃園市蘆竹區良穩公司長期大量偷排含重金屬泥漿廢水，造成下游出海口蘆竹海岸線淤泥堆積。（圖：環境部提供）

桃園市蘆竹區良穩公司長期大量偷排含重金屬泥漿廢水，造成下游出海口蘆竹海岸線淤泥堆積，經環檢警查獲，採樣顯示廢水的懸浮固體濃度超標一萬倍以上；且在追查時，發現新北市弘利貨運公司非法收受廢皂土傾倒。桃園地檢署偵結全案，起訴二公司及廿四名行為人，並扣押、聲請沒收犯罪所得逾十二億元。

環管署中區中心主任葉廼群表示，二〇二〇年十月，前環保署調查發現良穩公司利用深夜，偷偷繞流排放含銅、鉻等重金屬的高濃度懸浮物泥漿廢水。

業者除派人在廠區週邊監控外，也多次以停止作業躲避查緝，環檢警升級監控設備及作法，今年八月十七日當場查獲該公司以開關閥門及私設管線，將回收池內廢水，用大馬力抽水馬達繞流排出廠外排水溝，排放廢水的懸浮固體濃度最高達五十萬五千mg／L，超標萬倍。

環檢警更查獲弘利貨運公司未領有廢棄物清除處理許可文件，竟違法收受大台北地區營建工地的廢皂土，載往良穩公司傾倒、排放牟取暴利，不法所得九千七百多萬元。

