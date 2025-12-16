女嬰染毒 媽最重可判7年半

陳姓女酒店公關長時間帶未滿一歲的女兒到酒店上班吸二手毒煙，致使女嬰肺炎死亡後被驗出身體也「染毒」，加上女嬰未滿七歲的加重一半刑度規定，未來陳女法院判決刑度最重可達七年六月徒刑。（資料照）

台南陳姓女生下女兒後，就常帶女兒到酒店一起上班，在包廂吸二手毒煙，台南檢方依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴；曾任法官的律師施志遠表示，刑法第二八六條凌虐幼童罪的立法目的，是為保護幼童健全的身心發展與生命安全。陳姓女酒店公關長時間帶未滿一歲的女兒到酒店上班吸二手毒煙，致使女嬰肺炎死亡後被驗出身體也「染毒」，加上女嬰未滿七歲的加重一半刑度規定，未來陳女法院判決刑度最重可達七年六月徒刑。

施志遠說明，依凌虐幼童罪規定，舉凡行為人施以強暴、脅迫，或以其他違反人道之積極作為或消極不作為，不論採取肢體或語言的方式、也不計時間長短或持續，只要對他人施加身體或精神上的凌辱虐待行為，造成身體或精神上苦痛程度，即屬於凌虐行為。

在行為態樣上，可能以徒手或以器物毆打、鞭笞成傷、刺青、電擊、綑綁、以香煙燒燙身體、將指甲拔去，或例如不將穢物、嘔吐物吃下，即予嚴打，甚至違反人道方法凌辱虐待，積極行為如強迫脫衣裸體站在戶外罰站；消極行為如食不使飽、衣不使暖、夜不使眠、傷病不使醫療等行為都可能該當本罪。

施志遠指出，本案陳女因為是妨害未滿七歲的幼童發育，依法加重刑度二分之一後，未來法院最重判決刑度將達七年六月。

另近期社會矚目的剴剴遭虐死案，也讓兒少身心保護議題再次受到重視，今年七月十八日立法院三讀通過增訂刑法第二七二條之一、並修正第二八六條的條文規定，加重刑責，以嚇阻潛在的犯罪者，並擴大對兒童及少年生命與身心健康的保障。

