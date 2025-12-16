媽陪酒 娃長期聞二手毒煙喪命

台南一名陳姓女公關長期帶不滿一歲的女兒一起上酒店上班，害女兒長期吸酒客吸毒時的二手毒煙，女嬰嗆奶肺炎死亡後解剖驗出身上有多種毒品成分，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。（資料照，記者王俊忠攝）

常帶女兒到酒店上班

台南一名陳姓酒店女公關生下女兒後，常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到今年三月，十個月大女嬰發生嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。

酒客吸毒時 近距離共處

據指出，陳姓女公關約三十餘歲，檢方調查，陳女在台南善化區一家酒店擔任公關工作、有吸毒前科，去年五月十八日生下女嬰，從女嬰出生後到今年三月七日期間，都被陳女帶到工作的酒店或不詳處所陪酒，讓女嬰長期與吸毒的不詳客人近距離共處一室，致女嬰直接吸入、接觸含有K他命等毒品成分的二手毒煙，直到今年三月八日近午，女嬰因嗆奶合併吸入性肺炎導致死亡。

請繼續往下閱讀...

檢方會同法醫解剖女嬰，女嬰血液檢出含有K他命成分；其毛髮也驗出含有合成卡西酮類化學合成物質、俗稱喵喵的卡西酮類化學合成物質、K他命及其代謝物Norketamine等多種毒品成分。

檢方訊時，陳女承認犯行，與其張姓前男友證述情節大致相符，並有相關醫院診斷、衛生局檢驗與法醫解剖報告，認定陳女犯嫌明確。

媽妨害幼童發育罪 起訴

檢方表示，陳女應知悉毒品具有成癮性、濫用性，倘長時間吸入燒烤的毒品產生煙霧，會影響大腦功能，可能造成包括注意力、記憶力和反應時間等認知功能受損，竟無視女兒為未滿一歲的幼兒，對毒品耐受力、代謝能力較成人為低。

陳女讓幼女長期或慢性暴露在含毒品煙霧的環境下，有妨害幼女身心發育及身體自然發展的危險，可認具有妨害幼童發育的不確定故意，所為涉犯刑法第二八六條第三項、第一項的妨害未滿七歲幼童發育罪嫌，依法起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法