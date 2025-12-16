為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    媽陪酒 娃長期聞二手毒煙喪命

    2025/12/16 05:30 記者王俊忠／台南報導
    台南一名陳姓女公關長期帶不滿一歲的女兒一起上酒店上班，害女兒長期吸酒客吸毒時的二手毒煙，女嬰嗆奶肺炎死亡後解剖驗出身上有多種毒品成分，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南一名陳姓女公關長期帶不滿一歲的女兒一起上酒店上班，害女兒長期吸酒客吸毒時的二手毒煙，女嬰嗆奶肺炎死亡後解剖驗出身上有多種毒品成分，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。（資料照，記者王俊忠攝）

    常帶女兒到酒店上班

    台南一名陳姓酒店女公關生下女兒後，常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到今年三月，十個月大女嬰發生嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。

    酒客吸毒時 近距離共處

    據指出，陳姓女公關約三十餘歲，檢方調查，陳女在台南善化區一家酒店擔任公關工作、有吸毒前科，去年五月十八日生下女嬰，從女嬰出生後到今年三月七日期間，都被陳女帶到工作的酒店或不詳處所陪酒，讓女嬰長期與吸毒的不詳客人近距離共處一室，致女嬰直接吸入、接觸含有K他命等毒品成分的二手毒煙，直到今年三月八日近午，女嬰因嗆奶合併吸入性肺炎導致死亡。

    檢方會同法醫解剖女嬰，女嬰血液檢出含有K他命成分；其毛髮也驗出含有合成卡西酮類化學合成物質、俗稱喵喵的卡西酮類化學合成物質、K他命及其代謝物Norketamine等多種毒品成分。

    檢方訊時，陳女承認犯行，與其張姓前男友證述情節大致相符，並有相關醫院診斷、衛生局檢驗與法醫解剖報告，認定陳女犯嫌明確。

    媽妨害幼童發育罪 起訴

    檢方表示，陳女應知悉毒品具有成癮性、濫用性，倘長時間吸入燒烤的毒品產生煙霧，會影響大腦功能，可能造成包括注意力、記憶力和反應時間等認知功能受損，竟無視女兒為未滿一歲的幼兒，對毒品耐受力、代謝能力較成人為低。

    陳女讓幼女長期或慢性暴露在含毒品煙霧的環境下，有妨害幼女身心發育及身體自然發展的危險，可認具有妨害幼童發育的不確定故意，所為涉犯刑法第二八六條第三項、第一項的妨害未滿七歲幼童發育罪嫌，依法起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播