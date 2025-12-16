自由日日shoot》基隆又見毒駕 6天奪2命

楊騰憲撞死買菜的林姓婦人後，又撞上一輛轎車才停下。（記者吳昇儒攝）

兩起事件都是吸喪屍煙彈

基隆一名三十二歲陳姓男子本月九日因吸食「喪屍煙彈」毒駕衝撞倒垃圾的人潮中，造成七十三歲陳姓老翁身亡。昨日上午，又發生五十五歲男子楊騰憲吸毒後駕車，行經仁一路時，一路衝撞路旁十多輛機車及兩輛轎車，撞死買菜的林姓婦人。警方在楊男身上起出含依托咪酯的喪屍煙彈兩枚及電子煙主機，且其毒品快篩結果呈陽性。

左右搖擺 連撞十多汽機車

目擊者指出，楊男在肇事路段前約兩百公尺處，就開始駕車不穩，先是向右撞斷中央分隔桿後，再往左偏，結果一路撞上路旁車輛。沒想到他仍未反應過來踩剎車，還直往蔬果行撞去，幸好有輛車擋在前面緩衝，沒有直接衝進店內，否則傷亡恐更嚴重。

基隆市消防局獲報派員趕往現場查看，發現一名婦人遭受撞擊後，失去呼吸心跳，送醫後不治。另一名林姓司機則在等家人購物時，遭受楊男車輛猛烈撞擊，造成頭部受創，林、楊二人都被送往醫院救治。

買菜婦枉死 還有兩人受傷

警方調查，楊男疑因受到毒品影響，導致車輛失控，一路擦撞約兩、三百公尺，共撞毀十多輛機車及兩輛汽車，現場更造成一死兩傷的情形，因撞擊力道猛烈，汽、機車碎片四散，肇事者的車輛撞到凹陷，嚴重變形。

死者的丈夫趕抵現場時，還不知道老伴遇害，還慌忙地向警方詢問說，妻子說要外出買菜未歸，且手機都沒回訊息，自己非常擔心。沒想到，最後真的是林婦受到波及身亡。

肇事的楊男被送到醫院時，宣稱自己雙腳發軟，坐著輪椅就醫。警方待其傷勢穩定後，製作筆錄，釐清毒駕原因，並向上追查毒品來源。

全案將依違反毒品危害防制條例、公共危險、過失致死等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

謝國樑才宣示毒駕零容忍…

針對毒駕致死，上週仁愛區南榮路毒駕案，陳姓老翁看到車子衝過來，把身邊的人推開，結果自己被捲入車底，傷重不治，陳翁的家屬譴責最近毒駕已太多次，毀了很多家庭，希望政府重視毒駕及酒駕問題，嚴懲毒駕肇事者。民進黨基隆市議員鄭文婷也表示，毒駕宛如一枚不定時炸彈，上週基隆市已造成一死，昨天再發生毒駕釀成死亡車禍，市長謝國樑上週高調宣示毒駕零容忍，如今被狠狠打了一記耳光。

基隆市政府副發言人林廷翰表示，市長昨與警察局長等人召開專案會議討論，將持續加強查緝毒駕等不法行為。

