「華爾街女神」母親 偽造3小姑8.8億本票 判6年

「華爾街女神」陳莉婷。（資料照）

有「華爾街女神」之稱的陳莉婷，她的母親胡青青持偽造印章假冒三名小姑的名義，簽立五張面額共逾八．八億元的偽造本票，向法院聲請強制執行，其中四件獲裁准，小姑們收到裁定書後提告；台北地院依五件偽造有價證券罪，將胡青青合併判處六年徒刑。

胡青青、陳莉婷母女還曾為了爭家產，持榔頭伏擊陳姓小姑的頭部，二審今年二月依家暴殺人未遂罪判母女各八年徒刑，最高法院九月撤銷發回高等法院更審。

判決指出，胡青青明知三名小姑（亡夫的妹妹）並未與宏照科技公司及股東有金錢往來或債權、債務關係，卻未經三人同意或授權，偽刻三女印章偽簽立五張面額各四千九百萬至五億八千九百萬元的本票，總額共八億八二八〇萬元，其中一張面額高達五億八千九百萬元，再於二〇二二年八月至十月間向北院提出五件強制執行聲請，其中四張獲不知情的司法事務官形式審查後誤認為真而裁准。

小姑們收到裁定書後認為沒欠債，向法院抗告並提起本票債權不存在訴訟，勝訴才讓胡女詐財未成。小姑也向北檢提出刑事告發，台北地檢署認為胡青青偽刻印章、偽簽本票，致法院誤認而做出錯誤裁定，認定她有造假犯意，去年六月起訴胡青青。

台北地院審理時，已另案入監服刑的胡青青認罪但未達成和解，法官認為她的犯行造成三名小姑無端經歷提抗告、聲請停止執行、確認債權訴訟等法律程序，額外花費律師費、訴訟費、程序費用與勞力、時間，因此依五罪各量處三年半至五年刑，合併應執行六年。可上訴。

