檢警抓 法官放 車手獲釋火速再詐80萬

羅姓車手被補，獲釋後立刻犯案。彰化地院審理，依加重詐欺取財罪，判處有期徒刑2年。（資料照）

彰化地檢署曾在起訴一名女詐欺犯時感嘆，檢警一直抓，可是法院一直放，輕縱車手讓詐團肆無忌憚，是詐騙始終存在之因；廿三歲羅姓男子去年當車手被捕，檢方聲請羈押，法官卻以「無羈押必要」釋放，羅男獲釋後立刻重操舊業，在苗栗、彰化詐騙又詐得八十萬元，彰化地院不寬貸，依加重詐欺取財罪，判處徒刑二年。

判決書指出，羅男去年九月廿日至廿七日，在台北、新北、基隆等地「假投資、真詐財」，一度遭警方盤查短暫拘留，獲釋僅約二天，九月卅日在台北市北投區犯案時，被警方當場逮捕。

請繼續往下閱讀...

士林地檢署向士林地方法院聲請羈押，法官卻認為「無羈押必要」釋放，羅男獲釋後立刻聯繫詐團，短短三天後，十月四日分別在苗栗縣、彰化縣，向二名被害人詐得各五十萬、卅萬元，之後被彰化警方逮捕。

彰化地院審理時，羅男打「悲情牌」，辯稱家境清寒、需扶養祖母，且未獲得報酬，連車資都是自行墊付。

彰化地院質疑，羅男兩度被抓獲釋，又立即犯案，「若非已獲取高額報酬，豈可能在連續遭逮捕、聲請羈押後持續犯案」，羅男住嘉義，犯案時頻繁搭乘台鐵、高鐵及計程車奔波，如果沒有高於一般工作的不法報酬，實難支撐連續犯下十多起案件的花費，依加重詐欺罪判處徒刑二年，併科罰金三萬元，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法