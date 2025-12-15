院檢看法迥異》服刑毆傷中監管理員 法官︰罪質不同不算累犯 判拘

羅姓男子在台中監獄服刑，卻對管理員拳打腳踢，台中地院依妨害公務罪，判處拘役50日。（記者陳建志攝）

台中監獄羅姓受刑人在今年二月因情緒不穩，被監獄管理員帶往隔離舍進行隔離時，竟出手毆打管理員胸口，經壓制還腳踢管理員，造成管理員膝蓋、髖部挫傷，經送辦後依妨害公務罪嫌起訴，檢方並認為是五年內再犯，建請法院依累犯加重其刑；台中地院認為羅男之前所犯為洗錢罪，和這次妨害公務罪質不同，不構成累犯，判拘役五十日。

檢方︰5年內再犯 建請加重其刑

台中地檢署起訴指稱，羅男因案在台中監獄服刑，今年二月十三日下午六點多，羅男因情緒不穩，一名監獄管理員欲將他帶至該所信二舍隔離時，羅男不願配合，且自行往隔離舍反方向行走，管理員制止其行為，羅男竟出手毆打管理員左胸口，經壓制仍不斷反抗，並以腳踢管理員，造成他左膝挫傷、右髖部挫傷、左膝擦傷等傷勢。

經台中監獄函送偵辦，羅男在檢方偵訊時否認犯行，辯稱沒監視器怎麼證明有攻擊管理員？如果有，違規單上應該是寫攻擊主管，而不是欲攻擊主管，檢方依妨害公務罪嫌將他起訴。

檢方並認為，羅男之前因犯洗錢罪遭判刑確定，此次五年內再犯妨害公務罪，顯見法遵循意識不足，建請院方依累犯加重其刑。

台中地院審理時，羅男改口坦承犯行，法官審酌羅男前案所犯為違反洗錢防制法案件，與本案所犯的妨害公務罪，罪質均不同，難認有何特別惡性或顯具刑罰反應力薄弱情形，不依累犯加重其刑，依妨害公務罪嫌判處拘役五十日，可易科罰金。

