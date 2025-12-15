為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新莊惡火》木造＋電氣＋無逃生規劃 3大因素索命

    2025/12/15 05:30 記者吳仁捷／新北報導
    新北市新莊一處公寓，昨清晨發生大 火，奪走一名少女性命。 （記者黃政嘉翻攝）

    資深消防員︰少女躲房間或許有獲救機會

    新北市新莊昨發生火警，與父親相依為命的周姓少女不幸葬身火窟，消防單位事後勘查起火戶現場情況，歸納出易燃木造裝修、電視櫃起火電氣因素、欠缺逃生計畫，及未裝設住災警報器等四大致命原因；資深消防員透露，民眾務必熟記「小火快跑、濃煙關門」八字火場保命要訣，如果周姓少女在火場中選擇躲回房內待救，或許就有獲救機會，惋惜犧牲一條寶貴性命，希望藉由這個慘痛個案，喚醒民眾做為避難逃生借鏡。

    資深消防帶隊官透露，新莊建中街火警，由於現場老舊公寓，採取木造易燃裝修，不具防火時效，且老舊建築使用線徑較小電線，目前多使用高瓦數電器，若再使用不具斷路器的延長線，極為可能因過載釀成電氣火災；此外，少女逃生時受困火煙，起火戶成員也缺乏防火宣導隊宣導的逃生路線圖概念，加上沒安裝住警器，無法在火災初期第一時間示警，導致少女不幸枉命。

    消防專家呼籲，民眾不幸居家、辦公室或在外遭遇大火（濃煙），切勿倉皇逃生或躲入浴室，建議躲回木門房間、以衣物塞緊門縫，設法在屋內聯繫一一九指引逃生避難，供救難人員精準定位、救人，近年也有多起受困者致電一一九成功獲救案例。

