新莊惡火》少女獨自在家 逃生不及遭火噬 消防官：妹妹抱歉

新北市新莊一處公寓，昨清晨發生大 火，奪走一名少女性命。

新北市新莊區建中街一棟公寓二樓昨清晨四時卅分許驚傳火警，消防員獲報趕抵，起火戶已竄出大火，消防員滅火後入室搜救，赫然在客廳發現一名十六歲周姓少女，不幸已明顯死亡，與她相依為命的父親接獲家中火災趕回，得知愛女噩耗難掩哀慟；消防單位從周女趴臥在客廳門口，初判曾初期逃生，但仍慘遭火噬，初估起火點為客廳電視櫃，不排除電氣因素釀禍，起火原因仍待調查釐清。

初估起火點為客廳電視櫃

現場帶隊官、新北市消防局第二大隊長曾天柔昨案發之際，第一時間率大隊部人員到場指揮、搶救，得知周女葬身火場噩耗，不禁在臉書發文哀悼透露「消防人車到場時已全面燃燒。滅火、搜救小組迅速破門入室搶救，最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了」，表達賣力救災消防帶隊官及消防員的不捨，引發網友留言共鳴。

據了解，起火戶位於新莊區建中街十六巷內，平日有五十九歲屋主周男與十六歲女兒同住，兩人相依為命，周男在住家附近擔任夜間保全，昨案發時周男正上夜班；新北市消防局昨四時卅三分獲報案發處竄出大火，消防人車六分鐘內趕抵，到場發現四樓高公寓的二樓陷入火海，消防員廿分鐘撲滅火勢，入室搜救時，在客廳發現已明顯死亡的周姓少女。

鄰居︰少女就讀穀保家商 乖巧懂事

檢警昨相驗周女遺體，發現半側遺體遭燒灼痕跡，疑逃生受阻遭火煙嗆昏後遭大火吞噬；鄰居透露，少女就讀穀保家商，相當乖巧、懂事，看到鄰居都會打招呼，對於她遭遇噩耗，都感到很不捨；穀保家商校長嚴英哲表示，這名女學生就讀多媒體設計科，擔任班上的副班長，人緣良好，成績也不錯，是單親家庭，平時晚上一個人居住，父親當天職夜班保全。

嚴英哲說，校方暫不清楚事件發生原因，但已通知全校老師，今天早上第一節課會與輔導老師、班導師、學務處針對該班級進行心理輔導。

