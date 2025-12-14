變種假投資詐騙／線上批發誘上鉤 已10多人上當

表格

刑事警察局近期發現有詐騙集團結合「假投資」與「線上批發」的變種手法，利用社群平台刊登虛偽商品銷售結合投資的廣告，誘使民眾加入LINE群組後，以「保證獲利」、「只需支付成本金」、「批發投資」等話術誘騙投資與交付個資；目前約有十多人受害，其中一名鍾姓女子誤以為是在線上投資女裝批發，被詐三萬元後及時驚覺，趕緊報案止血才未再擴大損財。

刑事局以鍾女受害為例，表示她上月間在臉書看見「商品銷售兼投資」廣告，點入連結後加入LINE暱稱為「女裝批發～偉x」的人，對方邀她加入投資LINE社群，並要求她回傳姓名、電話、住址與銀行帳戶等個資；接著安排她加入另一位「雅x特助」LINE帳號，對方以專業投資客服姿態介紹「批發投資」作業方式，提供假投資網站連結，指示她申請帳號，該投資內容為進行線上批發，教她選擇「批發商品投資」，聲稱只要選定商品支付「成本金」即可賺取利潤。

又是小額利潤回饋釣大魚

鍾女陸續匯款四筆成本金，共計三萬餘元，期間平台回饋一筆五千元利潤，讓她以為投資真的有收入，想進一步將獲利提領出來時，突然無法登入帳號，經向對方反映後，要她再加入另一名客服人員LINE帳號，對方聲稱「帳號異常」需再支付額外費用才能「解鎖」，鍾女驚覺遭詐報案。

刑事局分析，這類詐騙手法投放的網路廣告，內容多以批發投資、自動化收益、專人帶單等話術吸引民眾加LINE，再以「假網站操作」與「假客服帶投資」提供看似完整、可登入、可查看數據的假冒投資網站，要被害人支付成本金，並假裝發送小額利潤回饋，卻又利用無法登入、需驗證、帳號異常等由要求再匯款，提醒民眾要看清這類詐術手法和流程，切勿上當。

