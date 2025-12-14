為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    變種假投資詐騙／線上批發誘上鉤 已10多人上當

    2025/12/14 05:30 記者邱俊福／台北報導
    表格

    表格

    刑事警察局近期發現有詐騙集團結合「假投資」與「線上批發」的變種手法，利用社群平台刊登虛偽商品銷售結合投資的廣告，誘使民眾加入LINE群組後，以「保證獲利」、「只需支付成本金」、「批發投資」等話術誘騙投資與交付個資；目前約有十多人受害，其中一名鍾姓女子誤以為是在線上投資女裝批發，被詐三萬元後及時驚覺，趕緊報案止血才未再擴大損財。

    刑事局以鍾女受害為例，表示她上月間在臉書看見「商品銷售兼投資」廣告，點入連結後加入LINE暱稱為「女裝批發～偉x」的人，對方邀她加入投資LINE社群，並要求她回傳姓名、電話、住址與銀行帳戶等個資；接著安排她加入另一位「雅x特助」LINE帳號，對方以專業投資客服姿態介紹「批發投資」作業方式，提供假投資網站連結，指示她申請帳號，該投資內容為進行線上批發，教她選擇「批發商品投資」，聲稱只要選定商品支付「成本金」即可賺取利潤。

    又是小額利潤回饋釣大魚

    鍾女陸續匯款四筆成本金，共計三萬餘元，期間平台回饋一筆五千元利潤，讓她以為投資真的有收入，想進一步將獲利提領出來時，突然無法登入帳號，經向對方反映後，要她再加入另一名客服人員LINE帳號，對方聲稱「帳號異常」需再支付額外費用才能「解鎖」，鍾女驚覺遭詐報案。

    刑事局分析，這類詐騙手法投放的網路廣告，內容多以批發投資、自動化收益、專人帶單等話術吸引民眾加LINE，再以「假網站操作」與「假客服帶投資」提供看似完整、可登入、可查看數據的假冒投資網站，要被害人支付成本金，並假裝發送小額利潤回饋，卻又利用無法登入、需驗證、帳號異常等由要求再匯款，提醒民眾要看清這類詐術手法和流程，切勿上當。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播