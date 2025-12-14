中台禪寺襌修班 師兄下藥性侵師弟還錄影

南投「中台禪寺」驚傳性侵醜聞，在該寺禪修班擔任義工的李姓男子下藥性侵師弟，遭重判7年4月徒刑。（資料照）

知名佛門聖地南投埔里「中台禪寺」驚傳性侵醜聞！去年十一月在該寺擔任義工的李姓男子，竟在師弟飲品摻入俗稱「強姦藥丸」的一種安眠藥物，趁其昏睡之際性侵及全程錄影，前後犯案八次；李男被逮後，南投地院依加重強制性交等罪將他判刑七年四月。

擔任義工犯案8次 判7年4月

判決書指出，擁有碩士學歷的李男，與被害男子為中台禪寺禪修班師兄弟，去年十一月間，李男前後八次在被害人飲品下藥，趁對方喝下昏睡之際，對其猥褻及用嘴性侵，並將全程攝錄的影像儲存電腦及行動硬碟收藏。事後被害人發現受害提告，自稱從事股票投資的李男承認犯行，請求減輕其刑。

請繼續往下閱讀...

南投地院法官審理時，認為李男與被害人為禪修班師兄、弟關係，李男竟為了滿足私慾，連續八次下藥性侵及攝錄性侵影像，對被害人的身心造成重大影響，不符刑法第五十九條「犯罪之情狀顯可憫恕」情形，惟審酌李男與被害人調解成立並支付賠償費中，且須支付父親生活費、罹癌妹妹醫藥費及重度身心障礙妹妹教養院費用，依以藥劑加重強制性交等八罪，分別處三年至七年一月不等徒刑，應執行有期徒刑七年四月，可上訴。

中台禪寺昨天回應表示，該案加害人與被害人當時係前往該寺當義工，寺方在獲報後即全力協助及關懷被害人，並支持循法律途逕解決，寺方也立即公告禁止加害人再到道場及參加任何活動，且再次重申所有義工及學員必須嚴守法律及道場規定，回山更須遵守作息時間，晚上十點後就要準時熄燈養息，不得在外閒談遊蕩，防止類似事件再度發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法