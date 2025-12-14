防黑化／學界籲偵查保密立法 律界提資訊揭露指引

高雄律師公會前副秘書長陳逸軒涉勾結詐團一審獲判緩刑，雄檢上訴。（取自IG）

近年多起高知識背景人士涉入大型詐騙與洗錢案件，其中竟有律師被揭露扮演詐欺犯罪集團的「軍師」角色，利用專業協助規劃贓款處理與偵查應對。法律界人士指出，此類個案非單純違法行為，而是體制漏洞造成專業被犯罪利用，呼籲透過制度改革。

法務部曾就此問題舉辦多場研討會，與學者、專家交流。國立成功大學法律學系教授李佳玟會中建議，可參照美國立法例訂定偵查保密令制度，明確界定資料的使用範圍與限制方法，同時應強化國內關於律師職業倫理規範的相關機制。全國律師聯合會副理事長蔡順雄認為，全律會提出的「辯護人辦理偵查中案件資訊揭露指引」草案，須與司法機關取得某種程度的共識，才可能在實務上有運行空間。

檢察機關則認為，鑑於有律師在偵查階段，透過陪同偵訊與閱卷機會取得關鍵偵查資料外洩予詐團，協助滅證、串證甚至規劃脫產，應強化律師參與偵查程序的管控，例如限制閱卷資料拍攝、陪偵時手機及通訊工具使用，明定違反規定者處置方式，並同步展開財產調查與預防性扣押，避免不法所得經律師操作洗錢。

對於律師若觸犯詐欺、洗錢或洩密罪，有學者認為應加重刑責，並與律師懲戒程序同步啟動，以維持職業操守與社會信任；律師公會亦應主動公開違紀資訊，加強行業的自律機制，避免不當或不法行為被掩蓋。

此外，律師倫理教育需強化實務風險辨識與自我防衛意識，提醒法律從業者不得因追求利益或人情壓力成為犯罪工具。部分法界團體建議，培訓與進修課程應納入「反洗錢」、「偵查保密義務」等主題，從源頭強化專業意識；政府及律師團體應共同推動相關法令修訂與制度調整，才能有效杜絕專業遭濫用，重建民眾對司法的信任。

