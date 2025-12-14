每年增近千人 流浪律師拚接案無底限

知名網紅律師李宜諪（仙塔律師）涉洩密及洗錢被起訴，目前仍在法院審理中。（取自IG）

錄取率低的年代 業務自來

詐騙案件層出不窮，不少被害人被騙到傾家蕩產，本該替被害人伸張正義的律師，為何會出現淪為詐騙共犯的不肖者？居安法律事務所主持律師魏千峯，日前在台北律師公會「在野法潮」專欄文章中分析，考選部二〇一一年變更律師考試制度，大幅放寬律師綠取名額，每年約有近千位律師投入市場，僧多粥少下，若干律師因案源少，接不到案子，導致他們什麼案子都接，也就失去了律師該有的倫理底線。

錄取率翻倍 新人難生存

執業超過卅年的魏千峰說，一九八〇年代的律師錄取率在百分之五以下，許多人苦讀多年才考上律師，只要開業當律師，一開門就有業務，自二〇一一年變更律師考試制度，錄取率突破百分之十，往後每年有近千位律師投入市場，但訴訟案量沒有跟上律師人數急遽增長，出現新進律師接不到案子淪為「流浪律師」。

缺養成過程 易碰壁、走歪路

二〇一三年考上律師、現任台北律師公會新進律師委員會主委的黃俐表示，不只「流浪律師」問題，還有二〇一〇年之後，隨著社群網路時代來臨，新進律師不再像以前考取律師資格後先接受為期五個月實習，再到律師事務所擔任受僱律師二至四年，累積實務經驗與建立人脈，而是在臉書、IG等社群平台上撰寫法律知識文章、提供免費法律諮詢拓展業務。

黃俐認為，她在受僱律師期間積累許多寶貴經驗，像是如何寫訴狀與當事人的應對能力，都需要有經驗的前輩或老闆帶領學習，辦案風格、律師倫理都是在這段期間養成，如今年輕律師選擇在競爭激烈的市場直接開業，在沒有人帶的情況下容易碰壁，走上歪路。

此外，有些新進律師初入市場，能力尚不充足，就算接到案子，過程難免易有瑕疵，初期評價通常不會太好，久而久之惡性循環，只能依賴網路接體質不好、或明知走在邊緣的案子，特別是來自同學、校友牽線，在經驗不多、又想接案情況下，抵抗不了誘惑而觸法。

