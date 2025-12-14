律師淪詐團軍師 定罪率達73%

知名網紅律師李宜諪（仙塔律師，右圖）涉洩密及洗錢被起訴，目前仍在法院審理中；高雄律師公會前副秘書長陳逸軒（左圖）涉勾結詐團一審獲判緩刑，雄檢上訴。（取自IG）。（取自IG）

迄至上月，詐騙集團平均一個月詐走國人約六十億元，其間有不少詐團高層砸錢聘請律師當「軍師」，或協助洩露檢警調偵查秘密，以致政府全力打詐之餘，將揪出「黑化律師」也列入執法重點。

犯罪主嫌幫基層付律師費

黑化律師洩偵查秘密助脫身

法務部統計，自二〇一六年至二〇二五年四月，律師（辯護人）因涉及洩漏偵查秘密遭調查者共九十二人，經檢察官起訴者有廿二人、法院判決有罪者十六人，定罪率達百分之七十三；至於律師犯行，以聲押案閱卷後洩露資訊者占四十二％最高，陪同偵訊後洩密者占四十％排第二。相關人士說，不僅如此，實際上仍有相當的黑數未被揪出，導致檢警調偵辦詐案過程，時而面臨「卡關」難以突破的處境，也因而難以幫受害人實現正義。

去年五月，台北地檢署偵辦詐騙案，查出有十六名律師在替車手等被告閱卷或陪偵時，將偵查筆錄或相關情資洩給詐團、並涉嫌協助滅證、洗錢，涉案律師團被檢方依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴及移送懲戒。

知名網紅律師李宜諪（仙塔律師）也被控在陪偵或辯護過程中將偵查訊息、筆錄內容洩給詐團成員，並被控協助變現財物、脫產或洗錢；另有律師幫忙寄SIM卡、代辦或傳話等方式協助詐團施詐或洗錢，還有律師運用專業知職助詐團成員脫產等。

最令律界震撼的是，曾任高雄律師公會副秘書長的律師陳逸軒，涉擔任詐團「軍師」協助處理贓款、偽造債權文件，並疑涉洩漏偵查情報，使詐團得以掌握警方動向。該集團由多名富二代組成，以假投資虛擬貨幣誘騙被害人投入資金，取得款項後洗錢，金流累積上億元。陳逸軒去年落網後遭收押，同年十一月被檢方依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴，但一審僅以洩密罪判刑八月、緩刑三年，引發外界質疑輕放詐欺犯罪，檢方隨後提起上訴。

實務發現，幫車手或詐團基層成員支付律師費的人，多為犯罪網絡的上游或幕後主嫌，律師將偵查資訊透露給詐團高層、金主等，讓他們得以掌握檢警調辦案方向，依此擬定脫身之計。

