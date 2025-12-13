背債千萬 被操控淪大麻栽種工

背債千萬 被操控淪大麻栽種工2025/12/13 05:30 記者許國楨／台中報導
楊男被林姓債主鼓吹「種大麻還債比較快」，聲稱只要收成交付就能抵債，楊因此在南投縣水里住處，自行網購設備、架燈、調溫、施肥，將屋內改造成大麻栽種廠。（警方提供）
南投縣楊姓男子經營的連鎖餐飲在新冠疫情期間倒閉，背上高達上千萬債務，其中光是欠林姓債主就近五百萬元，楊在巨債重壓下想翻身，被人利誘落入「種大麻抵債」陷阱，結果連同林男及另名負責監控他的陳男一併被逮收押，檢方近日將三人起訴。
債主利誘 收成抵債
刑事局中部打擊犯罪中心第五隊指出，今年五月該隊接獲情資，指楊男（四十歲）背債不堪負荷，被林姓債主（四十二歲）鼓吹「種大麻比較快」，聲稱只要收成交付就能抵債，楊因此在南投縣水里住處，自行網購設備、架燈、調溫、施肥，將屋內改造成大麻栽種廠。
檢警調查，楊男只是「栽種工」，由林男提供大麻種子，還安排四十五歲陳姓男子擔任「技術監督」，到場指導栽種細節，同時監控楊男行動，形成完整毒品供應鏈。
刑事局與南投警方共組專案小組，報請南投地檢署指揮偵辦，六月底持搜索票前往楊男住處查緝，除逮捕楊男，同時查扣大麻活株六十八株、以及乾燥大麻葉、大麻種子與完整培植設備，隨後在台中市烏日區、南投縣集集鎮拘提林、陳兩人到案。
警破供應鏈 3收押
警方還在陳男住處起出兩把改造手槍及十二顆子彈，詢後將三人分依毒品、槍砲等罪嫌移送南投地檢署，三人均遭檢方聲押獲准，並於近日偵結起訴。