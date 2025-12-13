馬防部遭詐團滲透 指揮官調職處分

馬防部遭詐團滲透，指揮官劉慎謨中將，調職處分。（資料照，國防部提供）

陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，疑多達六十名官兵涉出租帳戶給詐騙集團洗錢，經連江地檢署透過聯繫窗口與馬防部共同破獲。由於案情有擴及友軍單位跡象，國防部昨決定將馬防部指揮官劉慎謨中將調職處分，並由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。

六軍團副指揮官尹昌榮接任

劉慎謨於二〇二四年十一月接任馬防部指揮官並晉任陸軍中將，詐團則早在二〇二三年就已接觸馬防部部隊，並循官兵人脈關係，打入陸軍本島部隊。相關人士指出，案發雖早在劉慎謨上任前，但劉認為自己是現任指揮官，願扛起責任並尊重軍方處置。

陸軍司令部至昨尚未證實人事異動，但陸軍督察長蔡則明少將十日在國防部記者會強調，對涉案人員「嚴懲不貸、一律汰除」；至於涉案官兵汰除後的兵力缺口，蔡表示，已指導馬防部在兼顧戰備任務與官兵權益前提下，由內部自行調整，不會讓防區戰力產生罅隙。

為阻絕詐團再將黑手伸入營區，國防部十日宣布成立「國軍詐欺防制工作小組」，由法律司擔任聯繫窗口，納編政戰局、主計局及總督察長室。新制採「識詐」與「防詐」雙軌並行，對內由法制官、財務官入營實施實體教育，並邀請檢警調入營宣導；對外配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領二‧Ｏ」，與數位發展部建立聯防機制。

