為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    車手、淫女一波波免簽證來台…移民署強化篩濾高險旅客

    2025/12/13 05:30 記者劉慶侯／台北報導
    苗栗警分局將涉案的江男及泰籍女子等人移送法辦。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗警分局將涉案的江男及泰籍女子等人移送法辦。（記者張勳騰翻攝）

    針對免簽證國家外籍人士以觀光名義來台後，卻從事犯罪行為，尤以詐騙集團招攬的外籍車手，或是色情集團安排來台的賣春女子為甚。移民署對此表示，現今已在機場、港口強化篩檢機制，利用「口詢」查察對方來台目的，同時與警政署連線打擊人口販運集團，並提供相關資料供外交部、交通部作為日後是否提供免簽國的參考。

    移民署表示，對於免簽國家人士來台，已責令國境線上（如機場、港口）的第一線查驗關口，建立高險對象篩濾機制，針對可疑外籍旅客加強「口詢」，比如查察對方入境次數，來台目的、暫時居住地、停留天數，財力等相關背景資訊，若對方態度遲疑，或有資料不符合者，則予以拒絕入境，並要求原機返回。

    同時，移民署會將被拒絕入境者的資料，輸入境管相關資訊系統，以防對方日後企圖再次入境台灣時，可供作為境管人員參酌。

    另一方面，一些特定國家的不法集團，易與在台不法組織成立販運集團，誘拐外籍女子來台從事賣淫勾當，此部分移民署正持續配合警政署，著重於打擊外來人口涉犯賣淫案件，並於查獲後再深入調查，全力追出藏在幕後的集團核心分子，以打擊外來人口假藉免簽事由來台從事不法情事。

    目前計有六十六國可免簽證來台，移民署鑑於外交部簽證措施須就互惠、觀光及國家安全等面向進行通盤整體考量，已彙整東南亞各國來台違法（規）情形，就人流安全管理面向提供外交部、交通部等相關機關作為政策擬定參考，以強化源頭安全管控作為。

    移民署表示，目前泰國人士免簽來台屬「試辦」階段，會將相關資料，呈交給外交部作為日後通盤考量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播