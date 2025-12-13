車手、淫女一波波免簽證來台…移民署強化篩濾高險旅客

苗栗警分局將涉案的江男及泰籍女子等人移送法辦。（記者張勳騰翻攝）

針對免簽證國家外籍人士以觀光名義來台後，卻從事犯罪行為，尤以詐騙集團招攬的外籍車手，或是色情集團安排來台的賣春女子為甚。移民署對此表示，現今已在機場、港口強化篩檢機制，利用「口詢」查察對方來台目的，同時與警政署連線打擊人口販運集團，並提供相關資料供外交部、交通部作為日後是否提供免簽國的參考。

移民署表示，對於免簽國家人士來台，已責令國境線上（如機場、港口）的第一線查驗關口，建立高險對象篩濾機制，針對可疑外籍旅客加強「口詢」，比如查察對方入境次數，來台目的、暫時居住地、停留天數，財力等相關背景資訊，若對方態度遲疑，或有資料不符合者，則予以拒絕入境，並要求原機返回。

同時，移民署會將被拒絕入境者的資料，輸入境管相關資訊系統，以防對方日後企圖再次入境台灣時，可供作為境管人員參酌。

另一方面，一些特定國家的不法集團，易與在台不法組織成立販運集團，誘拐外籍女子來台從事賣淫勾當，此部分移民署正持續配合警政署，著重於打擊外來人口涉犯賣淫案件，並於查獲後再深入調查，全力追出藏在幕後的集團核心分子，以打擊外來人口假藉免簽事由來台從事不法情事。

目前計有六十六國可免簽證來台，移民署鑑於外交部簽證措施須就互惠、觀光及國家安全等面向進行通盤整體考量，已彙整東南亞各國來台違法（規）情形，就人流安全管理面向提供外交部、交通部等相關機關作為政策擬定參考，以強化源頭安全管控作為。

移民署表示，目前泰國人士免簽來台屬「試辦」階段，會將相關資料，呈交給外交部作為日後通盤考量。

