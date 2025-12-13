為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    家族一條龍包泰女賣淫 從選妃到住宿…月撈百萬

    2025/12/13 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗警分局結合移民署等單位，破獲家族經營色情產業鏈，將主嫌及泰國女子帶回偵辦。 （警方提供）

    苗栗警分局結合移民署等單位，破獲家族經營色情產業鏈，將主嫌及泰國女子帶回偵辦。 （警方提供）

    兒赴泰物色、女友上網招募

    苗栗警分局獲報轄內有不法集團引進外籍女子從事非法陪酒與性交易行為，報請苗栗地檢署指揮偵辦，蒐證破獲以江姓男子為首的一條龍經營模式非法色情集團，江男不僅派出自己兒子前往泰國「選妃」，並由女兒以免簽證方式安排她們來台觀光，實則送至特種場所坐檯及從事性交易，估計集團每月不法獲利近百萬元；檢警一舉查獲十五名泰籍女子，因江男坦承犯行，被捕泰女也供稱自願從事色情，檢方將三人限制住居偵辦。

    警方調查，六十六歲江男成立娛樂傳播公司，與其子女共同經營，江男的兒子負責到泰國「選妃」，兒子的泰籍女友利用臉書等網路社群，招募年齡二十至三十歲間的泰籍女子，再由江男的女兒代購機票，安排泰女以免簽證方式來台，入境後派專車載運她們至家中居住。

    女兒安排免簽來台

    據調查，江男平時前往苗栗市各KTV、卡拉OK廣發名片，並經營LINE社群廣發花名冊，供尋芳客按圖消費，泰女從事坐檯陪酒工作，每二小時檯費一千五百元，江男從中抽取佣金七百元，另還鼓吹、誘使缺錢的泰女從事性交易，從中賺取更多不法暴利，估計集團每月可以獲利近百萬元。

    一舉查獲15名泰籍女

    苗栗檢警與移民署桃園市專勤隊等單位組成專案小組佈線查緝，查獲江男及十五名泰女，將江男等三人依刑法妨害風化罪、違反組織犯罪防制條例及就業服務法罪嫌移送法辦，泰籍女子則移請移民署收容、遣返。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播